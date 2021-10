Barça : Samuel Umtiti a pleuré dans le bureau de Joan Laporta

Dans une passe compliquée au FC Barcelone, le défenseur central français Samuel Umtiti n'a toujours pas quitté le banc depuis le début de saison (8 convocations, 0 entrée en jeu), confirmant son absence des plans de son entraîneur Ronald Koeman. Mais dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, le champion du Monde 2018 espère avoir sa chance sur le terrain afin de montrer son envie de s'imposer au Barça et ainsi donner tort au coach néerlandais.

La suite après cette publicité

L'ex-Lyonnais a également avoué avoir pleuré lors d'une réunion avec son président Joan Laporta cet été : « il ne me connaissait pas et je ne le connaissais pas. En fin de compte, nous avons bien parlé en tant qu'hommes. Ému ? Oui, oui, parce que nous avons parlé de sujets très difficiles et c'était très intense pour moi. [...] J'ai pleuré, pour être honnête. Oui, parce que je ne parle pas beaucoup mais si je dis quelque chose, je le dis avec mon cœur et au final, c'est ce qui s'est passé. »