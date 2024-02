Toulouse : la réponse cash de Moussa Diarra sur le départ de Kylian Mbappé

C’est une certitude : Kylian Mbappé ne disputera pas une huitième de saison sous le maillot parisien. En effet, l’attaquant vedette du PSG a annoncé à son président qu’il quitterait le club de la capitale à l’issue de la saison en cours. Depuis, l’annonce du Bondynois a suscité des réactions diverses et variées. Et certains n’ont pas hésité à s’exprimer avec franchise, à l’image de Moussa Diarra, interrogé étrangement à ce sujet par un journaliste de Canal+ après la défaite Toulouse face au Benfica en Ligue Europa.

La suite après cette publicité

«Le départ de Kylian Mbappé ? Je sais pas quoi en penser, je joue à Toulouse. Je joue contre le Benfica et on me parle du PSG ? C’est pas que je m’en fiche un peu honnêtement, mais j’ai d’autres problèmes, plutôt que gérer la carrière de Mbappé.», a répondu cash le milieu de terrain du Téfécé. Le message est passé et il peut se comprendre. Toulouse devra gagner au match retour face à Benfica pour espérer poursuivre l’aventure en C3.