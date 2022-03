Pronostic LOSC-Chelsea, cote et compositions probables

Suite et fin des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Le LOSC reçoit Chelsea ce mercredi soir à 21 heures au stade Pierre Mauroy qui va être plein comme un oeuf (49 000 spectateurs), pour une place en quart de finale de la C1. Un match particulier pour Chelsea englué dans ses problèmes extra-sportifs et aussi pour le champion de France en titre qui va devoir remonter le 2-0 du match aller à Stamford Bridge pour espérer se qualifier. Voici notre pronostic de LOSC-Chelsea ainsi que les compositions probables de ce LOSC-Chelsea.

Pronostic LOSC-Chelsea : les 3 meilleurs paris à tenter sur Unibet

Le gros prono : match nul et score exact (1-1) (cote à 5.95)

Disons le tout de suite, on ne croit que modérément à l'exploit du LOSC, qui doit remonter deux buts à Chelsea, champion d'Europe en titre. Mais on a bien envie d'imaginer des Lillois capables de bousculer les Blues, et de régaler au moins son public en ne s'inclinant pas. A l'aller, le LOSC avait globalement bien tenu avant de craquer bêtement à deux reprises. Cette fois, il faudra tenir et se montrer un peu plus dangereux offensivement. Marquer un but à Chelsea n'est jamais évident, mais dans un stade plein à craquer, le LOSC sera remonté à bloc. Et la situation particulière du club londonien du fait de la guerre en Ukraine et des relations entre son ex-président Roman Abramovitch et Vladimir Poutine pourraient perturber la bande à Thomas Tuchel.

Le prono buteur : Kai Havertz marque contre Lille (cote à 2.75)

C'est l'homme en forme à Chelsea. Celui qui a poussé Romelu Lukaku sur le banc de touche en étant installé à plusieurs reprises au poste de numéro 9 par son entraîneur Thomas Tuchel. Buteur à l'aller, il a depuis enchaîné 4 buts lors des 4 matches suivants. En pleine forme, l'international allemand sera la menace principale pour le LOSC. Preuve de sa motivation, Kai Havertz est même prêt à payer le transport de Chelsea à Lille de sa poche vu le gel des comptes du club londonien...

Le prono easy : but pour les deux équipes (cote à 1.80)

Lille n'a pas réussi à marquer à Stamford Bridge au match aller, et n'avait pas été assez dangereux. Mais la donne sera différente à domicile, dans une ambiance de folie puisque le stade Pierre Mauroy sera plein à craquer. Le LOSC va réussir à marquer, il a du talent offensivement, mais Chelsea y parviendra aussi, porté par ses joueurs de classe internationale, d'Havertz à Kanté en passant par Lukaku.

Les cotes sont susceptibles d'évoluer d'ici le coup d'envoi de la rencontre.

Les compos probables de LOSC-Chelsea

La composition probable en 4-2-3-1 de Lille signée Jocelyn Gourvennec:

Jardim - Celik, Fonte, Botman, Djalo - André, Xeka - Bamba, Gudmundsson, Ben Arfa - David

Absent : Renato Sanches (ischios).

La composition probable en 3-4-2-1 de Chelsea signée Thomas Tuchel:

Mendy - Christensen, Thiago Silva, Rüdiger - Kanté, Kovacic, Saul Niguez, James - Mount - Lukaku, Havertz

Absent : Ben Chilwell.

Incertains : Reeces James, Callum Hudson-Odoi