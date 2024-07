Euro 2024 : les Français s’ennuient devant les Bleus

Certes, la France est toujours en lice dans cet Euro, mais elle déçoit. Les suiveurs de l’équipe de Didier Deschamps en attendent davantage de cette équipe, reconnue comme l’une des favorites à la victoire finale, avant le début de la compétition. Une tendance confirmée par l’enquête publiée par le baromètre sport Odoxa.

La suite après cette publicité

D’après un sondage réalisé le 3 et le 4 juillet auprès de 1005 personnes représentant la population française et 454 suiveurs du ballon rond, 63% des Français sont insatisfaits des matchs des Bleus et 59% sont mécontents des matchs en tant que spectateur. Selon eux, les coéquipiers de Kylian Mbappé et de Marcus Thuram ne mettent pas assez d’engagement et ont un niveau défaillant. Par ailleurs, les deux attaquants suscitent le plus d’insatisfaction, avec 56% pour le nouveau joueur du Real Madrid et 55% pour celui de l’Inter Milan. Antoine Griezmann est, lui, en troisième position avec 54%. N’Golo Kanté (86%), Mike Maignan (76%) et Théo Hernandez (76%) sont les plus appréciés. Enfin, 62% des Français et 72% des amateurs de football voient la France se qualifier, ce vendredi soir (21h), contre le Portugal. Mais 34% de la population française et 46% des suiveurs voient les vice-champions du monde soulever le trophée, à Berlin, le 14 juillet prochain.