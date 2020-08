Mathieu Peybernes : « j'ai dédicacé un maillot à Maradona ! »

Foot Mercato : tout d'abord, comment allez-vous ?

Mathieu Peybernes : ça va très bien, je suis en vacances !

FM : racontez nous cette fin de saison assez exceptionnelle avec Lugo ?

MP : ça a été un mois très chargé, avec un match tous les trois jours. Ça a été compliqué au retour du confinement de tenir le rythme. J'ai raté les 5 premiers matches en raison d'une déchirure au quadriceps après la préparation. Ça a été compliqué mentalement de regarder les matches à la télé. Pour les 6 derniers matches, on a eu un changement de coach (Juanfran est arrivé, ndlr) et c'est là où je suis revenu. Et à partir de là, on a fait 4 victoires et 2 nuls sur les 6 derniers matches. Ça nous a permis de nous sauver à la dernière journée. Cette année, le maintien s'est joué à 51 points. Donc c'était une fin de saison compliquée, avec beaucoup d'émotion, de stress. Il y a eu le coronavirus, avec les stades vides mais au final, on a réussi à se sauver.

FM : votre nouvel entraîneur a joué sur la corde émotionnelle dès son arrivée, avec des vidéos de vos familles notamment. Ce genre de préparation mentale vous touche ?

MP : quand il est arrivé, il a beaucoup insisté sur cet aspect-là, il a touché la fibre sentimentale, via des vidéos. Au début, on a eu des vidéos de notre famille, avec enfants et parents. C'est quelque chose de très fort émotionnellement. On a aussi eu des vidéos de personnes handicapées, de sportifs paralympiques. Cela permet de relativiser les choses de la vie, on se rend compte qu'il faut profiter. Et pour le dernier match, on a eu la surprise d'avoir une vidéo de Diego Maradona ! C'était surprenant pour nous, qu'il puisse envoyer une vidéo ! Il nous a encouragés, il nous a dit qu'il allait suivre le match, ça nous a motivés. Il nous a demandé un maillot dédicacé. On l'a fait et on lui a envoyé en Argentine. Je ne sais pas s'il a vu le match, mais il nous a encouragé, soutenu et porté chance. C'était sympa, ça faisait partie de l'euphorie de la dernière journée.

FM : c'est beau de dédicacer un maillot à Diego Maradona !

MP : normalement, cela aurait dû l'être inverse. Quand je vais raconter à mes enfants que j'ai dédicacé un maillot à Maradona, ça va paraître étrange.

FM : vous avez été élu meilleur joueur de la saison par le club, c'est une distinction qui doit vous ravir.

MP : je ne suis pas un habitué des reconnaissances personnelles. Ça récompense la totalité de la saison, au cours de laquelle j'ai été élu pas mal de fois joueur de l'équipe à la fin du mois. J'ai apporté ma touche en fin de saison pour aider à sauver le club, c'est une fierté personnelle. C'était important de sauver le club, un club qui travaille bien. C'est vrai que c'est la cerise sur le gâteau, c'est toujours gratifiant. C'est une saison qui avait démarré en dents de scie pour moi au niveau du mercato. Mais je n'ai rien lâché et le travail paie toujours.

FM : cela aura été une saison particulière de bout en bout avec le confinement, le maintien in extremis... Cela reste une bonne expérience malgré tout ?

MP : ça a été une année très particulière. On continue d'apprendre, c'était une expérience nouvelle, une culture nouvelle. Le confinement a été compliqué mentalement, avec trois mois d'entraînement à domicile. Il a fallu trouver les ressources. La saison a démarré difficilement pour moi avec le mercato. J'ai dû trouver un nouveau point de chute suite au changement de direction du club à Almeria. J'ai prouvé que j'avais la force de caractère pour surmonter tout ça. Cela donne plus de confiance. Je pense que j'ai retrouvé la confiance qui me manquait l'année dernière. J'ai montré de quoi j'étais capable.

FM : quel est l'objectif pour le mercato estival ?

MP : au vu de la saison, mes aspirations sont de retrouver le plus haut niveau. J'ai fait de bonnes performances, ça a attiré l’œil de certaines équipes. Il y a des contacts établis avec des clubs, avant le confinement. Ça reprend petit à petit. Almeria doit encore jouer les playoffs d'accession donc on est encore en stand-by. Honnêtement, je ne pense pas revenir à Almeria. S'ils sont en Liga, ça reste intéressant pour moi, je suis ouvert à une discussion. Mais pour le moment, on n'a pas de nouvelles de leur côté.

FM : on murmure que Levante et Getafe s'intéressent à vous. Qu'en est-il ?

MP : il y a effectivement des intérêts. Ce sont des clubs intéressants, avec des projets. J'arrive à la trentaine, c'est important d'avoir un bon projet, une situation stable. J'ai beaucoup bougé ces dernières années.

FM : l'année dernière, Huesca était intéressé pour s'attacher vos services, mais ça ne s'était pas fait. Pourquoi ?

MP : il y a effectivement eu une approche l’été dernier, ça ne s’est pas fait pour diverses raisons. Ce n’était sans doute pas le bon timing. Si jamais l’occasion se représente pourquoi pas, ils jouent en Liga, ils ont un bon projet, et c’est proche de Toulouse, d’où je viens.

FM : priorité à l'Espagne ?

MP : c'est un grand mot. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi des discussions avec des clubs français, la porte n'est pas fermée. C'est vrai aussi que je me sens bien en Espagne. Ça fait deux ans que je suis là-bas, j'ai fait de bonnes performances mais je ne ferme la porte à aucun pays. Après, je resterai en Europe, je n'irai pas dans un pays « exotique ». France, Espagne, Angleterre, ce sont les trois priorités.

FM : avec quel club français discutez-vous ?

MP : on a eu un contact avec Saint-Etienne mais ce n'est pas allé plus loin pour le moment. Ça reste un très bon club. Le mercato va être long cet été.