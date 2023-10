Bayer : la clause secrète pour le départ de Xabi Alonso

La suite après cette publicité

Le travail impeccable de Xabi Alonso à la tête du Bayer Leverkusen, invaincu cette saison et seul leader de la Bundesliga, ne cesse de susciter des rumeurs sur l’avenir de l’ancien international espagnol. L’entraîneur du club allemand fait l’objet depuis un certain temps de rumeurs comme successeur possible de Carlo Ancelotti à partir de la saison prochaine, date à laquelle le contrat de l’Italien au Santiago Bernabéu expire. Une information qui prend de l’ampleur plus que jamais en raison d’un détail de l’accord de Xabi Alonso avec le Rhénanie.

Comme l’a révélé le journal allemand Bild, Leverkusen et Xabi Alonso se sont mis d’accord sur une clause de licenciement qui n’est valable que pour trois de ses anciens clubs pendant sa période active. Il s’agit du Real Madrid, du Bayern Munich et de Liverpool, qui, malgré le contrat de l’Espagnol s’écoulant jusqu’en 2026, pourraient racheter ses services à partir de l’été prochain, lorsque cette clause entrera officiellement en vigueur.