MU : l'impact de CR7 sur... le régime de ses partenaires

L'impact de Cristiano Ronaldo à Manchester United ne se limite pas qu'au sportif, loin de là. En effet, le gardien de but anglais Lee Grant s'est confié lors du podcast de talkSPORT sur le changement de régime alimentaire de certains joueurs de l'effectif, voulant suivre à l'identique celui de CR7.

« C'était vendredi soir à l'hôtel du groupe. Donc, comme vous le savez les gars, vous finissez votre dîner et généralement un vendredi soir, vous avez quelques trucs à tricher dehors. Vous avez un peu de crumble aux pommes ou un peu de brownie à la crème ou autre chose. Je vous le dis, pas un seul joueur n'a touché au crumble aux pommes et à la crème, pas un seul joueur n'est allé chercher le brownie parce que tout le monde était assis et un des gars m'a dit : « Qu'est-ce que Cristiano a dans son assiette ? » Nous avons donc jeté un coup d'œil à ce qu'il avait et c'est évidemment l'assiette la plus propre et la plus saine que l'on puisse imaginer. Et ça m'a fait rire de voir que pas un seul joueur n'a osé se lever et manger la malbouffe qui était étalée », a déclaré le gardien des Red Devils.