Brésil : le retour en forme de Philippe Coutinho avec Vasco da Gama !

Depuis son départ de Liverpool à l’hiver 2018, Philippe Coutinho voit sa carrière tomber doucement en décrépitude. Acheté alors par le FC Barcelone pour 135 millions d’euros, le milieu offensif brésilien a totalement loupé son aventure catalane même s’il a profité d’un prêt lors de la saison 2019/2020 au Bayern Munich pour remporter la Ligue des Champions. Parti de Catalogne à l’hiver 2022 pour un retour en Angleterre à Aston Villa, il avait livré des premiers mois intéressants avant de s’écrouler. C’est d’ailleurs pour cela qu’il avait été prêté l’an dernier au Qatar du côté d’Al-Duhail. Une expérience qui a été assez décevante. Avec 23 apparitions pour 8 buts et 4 offrandes avec la formation qatarie, il aura eu de bons moments sur le plan individuel sans pour autant briller collectivement avec une triste sixième place.

La suite après cette publicité

Revenu toutefois du côté d’Aston Villa cet été, il savait qu’il n’aurait pas sa place dans l’équipe d’Unai Emery, c’est là que son club formateur, Vasco da Gama a tenté sa chance. Arrachant, un prêt de son ancien talent, le club brésilien s’est alors offert un renfort de poids pour son secteur offensif. « Merci pour ce merveilleux accueil. Du fond du cœur, je n’aurais jamais imaginé ça, même dans mes meilleurs rêves, avoir un retour aussi fêté. Merci à vous tous qui, à divers moments de ma vie, avez été très importants, me soutenant, même loin, dans d’autres pays, je ressentais votre amour et votre affection. Et j’espère, du fond du cœur, que nous célébrerons beaucoup de choses ensemble, et vous pouvez être sûr que je vais me donner au maximum, être concentré pour, avec mes coéquipiers, honorer ce maillot sur le terrain, déclarait d’ailleurs le joueur à son arrivée.

À lire

AC Milan : Théo Hernandez est dans le dur

En concurrence avec Dimitri Payet

Lancé dans le grand bain le 21 juillet dernier contre l’Atlético Mineiro lors d’une défaite 2-0, Philippe Coutinho a eu du mal à retrouver ses sensations physiques et a même été rapidement blessé au début du mois d’août. Revenu la nuit dernière face à Flamengo, Philippe Coutinho a su se montrer décisif pour la première fois depuis qu’il est revenu au Brésil. Remplaçant Dimitri Payet, il a arraché en fin de match le but de l’égalisation (1-1). Huitième du championnat, Vasco da Gama, est à sept longueurs (avec un match en moins) des places qualificatives en Copa Libertadores et veut encore y croire, surtout avec le retour éclatant de Philippe Coutinho.

La suite après cette publicité

«J’attendais avec impatience ce moment de marquer mon premier but dans ce match. Durant cette convalescence, j’ai voulu revenir sur les terrains plusieurs fois, j’ai essayé, mais ce n’était pas possible. Grâce à Dieu, aujourd’hui, je suis bien rétabli et content du but d’aujourd’hui», a d’ailleurs expliqué ce dernier après la rencontre. Son coach Rafael Paiva était d’ailleurs enthousiaste après le match : «Coutinho est un joueur spécial, il n’était pas satisfait d’être absent des matchs et se battait pour revenir le plus tôt possible. Il est très talentueux et a la capacité de décider du jeu à tout moment, et aujourd’hui, il a déjà montré en 20/25 minutes à quel point il est un joueur talentueux et déséquilibré. Il va beaucoup nous aider, nous allons faire tout ce que nous pouvons pour l’avoir à chaque match, mais il faudra avoir un peu de patience, comme nous l’avons fait avec Payet.» Justement, si l’association des deux joueurs peut faire rêver les supporters du club brésilien, ils n’ont disputé que 10 minutes ensemble. Avec un Philippe Coutinho qui montre des signes positifs, Vasco da Gama peut rêver d’un duo de choc d’ici les prochaines semaines…