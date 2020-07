Le PSG a bien pris contact pour Matheus Cunha

Un latéral droit, un milieu, un attaquant et sans doute un défenseur central si Thiago Silva venait bien à quitter le club à l'issue de la Ligue des Champions. Voilà la shopping-list de Leonardo, le directeur sportif parisien pour ce mercato estival. Avec la contrainte d'une enveloppe budgétaire moins large que d'habitude, pandémie mondiale oblige. Il y a quelques jours, les médias brésiliens évoquaient l'intérêt prononcé du Paris Saint-Germain pour l'attaquant Matheus Cunha. Un intérêt démenti par le club de la capitale via un article publié dans Le Parisien.

Cependant, cette rumeur ne s'éteint pas. Elle est même de nouveau relancée par le journal allemand Sport Bild. En effet, les dirigeants parisiens seraient bel et bien en contact avec l'entourage du jeune Brésilien, mais aussi avec la direction du Hertha Berlin. Le club allemand, 10e de la dernière saison de Bundesliga, après avoir flirté avec la relégation durant la première partie de saison, réclame 50 M€ pour son joueur, recruté seulement en janvier dernier en provenance du RB Leipzig contre un chèque de 18 M€.

Neymar l'apprécie

Comme nous vous l'avions expliqué à l'époque, le Hertha avait massivement investi lors du mercato hivernal, bien aidé par l'apport de son nouvel investisseur Lars Windhorst. Cunha a fait partie de cette vague de recrutement (77 M€ dépensés en janvier) et il a vite justifié son recrutement. En onze matches disputés, il a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives. Considéré comme un grand espoir au Brésil, il a notamment fait partie de la sélection U20 aux côtés de Vinicius Junior. Et il a tapé dans l’œil de Neymar.

C'est du moins ce qu'assure Sport Bild, qui explique que le numéro 10 du PSG apprécie beaucoup les qualités de jeu de son compatriote et militerait ainsi pour sa venue en France. Mais pas au tarif de 50 M€, considéré comme dissuasif. Cette somme est principalement due au fait que le Hertha ne souhaite pas vendre cet élément prometteur qui a débarqué il y a 7 mois à peine. Capable de jouer sur tout le front de l'attaque, droitier, Cunha est très apprécié de l'entraîneur berlinois Bruno Labbadia. Le PSG creusera-t-il un peu plus cette piste malgré tout ?