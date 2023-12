Thierry Henry propose une innovation pour le VAR

Quelques jours après avoir été accroché sur la pelouse de Liverpool (1-1), Arsenal s’est pris les pieds dans le tapis en s’inclinant contre West Ham (0-2) à l’occasion de la 19e journée de Premier League. Outre la défaite qui les prive de la première place au classement, les Gunners ont toujours du mal à digérer la décision du corps arbitral qui n’a pas été en mesure de voir que le ballon était sorti sur la passe de Bowen qui a amené au but de Soucek (13e). À la mi-temps, Thierry Henry a affirmé qu’une autre caméra offrant une vue supplémentaire aurait permis d’éviter ce type de controverse.

«Eh bien, c’est la deuxième fois pour nous, après la défaite à Newcastle plus tôt dans la saison (en référence au but de Joe Willock qui avait aussi créé la polémique lors de la 11e journée de PL ndlr). Mais si vous voulez aider les arbitres à avoir le bon angle, si vous voulez savoir que le ballon est sorti, vous devez être au-dessus du ballon. C’est la seule façon de savoir si le ballon est sorti ou non. Nous sommes en 2023, bientôt en 2024 et nous n’avons toujours pas de caméra qui est au-dessus, c’est trop souvent où vous ne savez pas si la balle est sortie ou non», a exprimé la légende d’Arsenal.