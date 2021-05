Mark Van Bommel futur entraîneur de Wolfsbourg

La valse des entraîneurs continue en Europe et en Bundesliga. Alors que l’ancien coach de Wolfsbourg Oliver Glasner a quitté les Loups pour rejoindre l’Eintracht Francfort il y a quelques jours, son remplaçant a enfin été trouvé.

D’après De Telegraaf, Mark Van Bommel (44 ans), ancien joueur du Bayern Munich et ex coach du PSV Eindhoven, s’est d’ores et déjà engagé avec Wolfsburg en signant un contrat de deux ans. L’officialisation devrait arriver dans les prochaines heures. Van Bommel n’avait plus retrouvé de poste depuis son départ du PSV en 2019.