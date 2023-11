USA : le pétage de plombs de Sergiño Dest

Sergiño Dest est incorrigible. Déjà expulsé avec sa sélection en juin dernier face au Mexique, le latéral américain a récidivé cette nuit, lors du quart de finale retour de la Ligue des Nations CONCACAF, contre Trinité-et-Tobago. Il a pété les plombs sur une action anodine. Furieux de concéder une touche, il a expédié le ballon en tribunes et a récolté un carton jaune. Ce qui l’a encore plus énervé.

La suite après cette publicité

Sur les images, on peut le voir s’en prendre avec véhémence à l’arbitre, malgré l’intervention de plusieurs coéquipiers. Le défenseur Tim Ream vient même clairement le réprimander, tout comme le gardien Matt Turner. Expulsé mais pas pour autant calmé, Dest a visiblement énervé ses propres partenaires. À l’issue de la rencontre, le sélectionneur américain Gregg Berhalter a déclaré : « c’est impardonnable, c’était surréaliste. » Dest s’est lui excusé par le biais d’un message sur les réseaux sociaux. « Je tiens à m’excuser auprès de mes coéquipiers, du staff, des supporters et du pays tout entier pour mon comportement. C’était inacceptable, égoïste et immature. J’ai laissé tomber mon équipe ! C’est quelque chose Je dois apprendre et cela ne se reproduira plus ! »