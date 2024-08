Sunderland - OM : grande première réussie pour Ismaël Koné

De passage cette semaine à Bradford, dans le Yorkshire, l’OM se cherche encore avant de passer «en mode Ligue des Champions», la compétition qu’il vise à retrouver d’ici à un an. C’est d’ailleurs pour cette raison que le club phocéen a mis les petits plats dans les grands cet été en allant chercher à la surprise générale Roberto De Zerbi. Cramponné à ses convictions de jeu qui lui sont chères, le technicien italien a déjà pu chapeauter plusieurs arrivées, à savoir celles de Mason Greenwood, de Pierre-Emile Højbjerg ou encore d’Ismaël Koné (celle de Lilian Brassier était dans les tuyaux avant l’arrivée de l’Italien).

Pour le dernier cité, arrivé en provenance de Watford pour plus de 12 millions d’euros, c’était aujourd’hui l’heure d’un premier test, mais dans un environnement pas si étranger : face à Sunderland, un club de Championship qu’il avait déjà affronté à deux reprises la saison dernière (Watford a terminé 15e de Championship, Sunderland, 16e). Entré à la pause à la place d’Amine Harit, l’international canadien (24 sélections, 3 buts) n’a pas perdu de temps en faisant rapidement tourner la rencontre à son avantage.

Il a donné envie d’être revu… et a marqué

Tractés par Faris Moumbagna, certainement le meilleur titulaire du jour, l’OM a néanmoins vite été repoussé dans ses retranchements. S’il y avait une chose à retenir de l’égalisation de Cirkin après la pause (52e), c’est qu’elle a au moins permis à Koné de lâcher les chevaux, à l’heure où le jeu marseillais entrait dans un faux-rythme et manquait parfois de relais. Versatile, fiable sous pression, le pied sûr, Koné n’a pas diffusé la sensation de jouer son premier match dans sa nouvelle équipe.

Evidemment, la prudence reste de mise, encore plus dans un match de préparation sans véritable enjeu, si ce n’est mesurer l’état physique des joueurs à treize jours du retour de la Ligue 1, mais ces quelques minutes ont livré quelques motifs d’espoir. Pleine de personnalité, la nouvelle recrue marseillaise n’a jamais hésité à aller fixer, créer des décalages, ou chercher des relais, et c’est d’ailleurs dans ce genre de configuration qu’il a inscrit son premier but, 14 minutes après son entrée. A l’issue d’une longue chevauchée en solitaire, le joueur de 22 ans a décoché une belle frappe enveloppée laissant le portier anglais impuissant. Si Sunderland a égalisé en toute fin de match, Koné, lui, a donné envie d’être revu. Et peut-être dès samedi prochain contre Augsburg.