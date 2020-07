Bordeaux a tenté Laurent Blanc !

Voici quelque temps maintenant, nous apprenions que Paulo Sousa, en désaccord avec ses actionnaires majoritaires, allait claquer la porte des Girondins de Bordeaux. C'est pour cette raison, semble-t-il, que le club au scapulaire a repoussé son audition devant la direction nationale de contrôle de gestion des clubs (DNCG) au 16 juillet. En effet, les décideurs bordelais voudraient prendre le temps afin de clore le chapitre Sousa et en ouvrir un autre.

Pour cela, ils prospectent tous azimuts. Si tous les chemins semblent mener à Jean-Louis Gasset, l'ancien entraîneur de l'AS Saint-Étienne, rien n'empêche certains agents de proposer leur poulain. Ainsi, on apprend ce jeudi dans L'Équipe, que Gabriel Heinze, par exemple, a été proposé à Bordeaux et a retenu l'attention, comme c'est le cas aussi de Rémi Garde et de l'entraîneur d'Amiens Luka Elsner. Pourtant ce n'est pas vers cela que semble se diriger Frédéric Longuépée.

Longuépée s'implique

En effet, si la piste Gasset que nous vous révélions en exclusivité dès lundi, avec Ghislain Printant en tant qu'adjoint, a du corps et ferait probablement consensus avec les supporters qu'il n'arrive pas à se mettre dans la poche, il a aussi essayé un entraîneur bien connu de l'Aquitaine. Le quotidien nous explique ainsi qu'on a pensé à Laurent Blanc (54 ans), sans club depuis son départ du Paris Saint-Germain en 2016 et qui est annoncé dans les petits papiers du club espagnol de Valence.

Toutefois, ses émoluments sont bien trop grands pour les Girondins et sans effort, il sera impossible de récupérer celui qui les avait menés au titre de champion de France en 2009. Dans les deux dossiers (Blanc et Gasset), Frédéric de Longuépée s'est personnellement impliqué selon le quotidien. Reste maintenant à trouver un accord pour une séparation à l'amiable avec Paulo Sousa, avant de passer aux choses sérieuses et redémarrer sereinement une nouvelle histoire. Enfin, si c'est possible.