Pisa : Aleksandar Kolarov quitte déjà son poste après un mois !

En voilà une bien drôle de nouvelle. Alors qu’il avait signé un contrat de deux ans avec le club de Pise, actuel pensionnaire de Serie B, l’ancien international serbe Aleksandar Kolarov est finalement revenu sur sa décision, laissant ainsi l’équipe entraînée par Alberto Aquilani sans directeur sportif en plein mercato estival : «Le Pisa Sporting Club informe que M. Aleksandar Kolarov, investi du poste de directeur sportif le 3 juin dernier, a communiqué au Club sa décision de ne pas formaliser l’accord, renonçant ainsi à la mission confiée», est-il écrit dans le communiqué officiel du club toscan.

Les raisons principales seraient personnelles mais aussi professionnelles. Le coup de foudre avec les propriétaires et la présidence de Pise ne s’est pas produit et le Serbe a pris la décision d’interrompre immédiatement la relation professionnelle. Retraité depuis la fin de la saison 2021/2022, Kolarov s’était reconverti dans la direction sportive et avait trouvé, à Pise, son premier poste. Mais avec l’entreprise toscane, tout ne s’est toutefois pas passé comme prévu : le club n’a même pas été informé de la décision de rompre l’accord. La conférence de présentation de Kolarov était également prévue cette semaine.

