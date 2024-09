Le Real Madrid et Manchester United foncent sur un joueur étonnant

Le Real Madrid a, depuis des années déjà, lancé une politique de recrutement agressive visant à enrôler certains des plus gros espoirs de la planète avant qu’ils n’explosent ailleurs. Endrick en est le dernier exemple, et il ne sera pas le dernier, c’est une évidence. Si le marché brésilien regorge de pépites, le vivier espagnol est tout aussi intéressant, comme le montrent le titre olympique et l’Euro U19 glanés par nos voisins ibériques cet été.

Et il y a donc un nouvel attaquant qui plaît beaucoup aux Merengues selon AS : Juanlu Sanchez, de Séville. Le joueur de 21 ans n’est pourtant pas un joueur spécialement mis en avant d’un point de vue médiatique, mais le Real Madrid le suit depuis un moment déjà. Joueur de côté avec des qualités physiques supérieures, mais aussi doué techniquement et polyvalent à tel point qu’il joue parfois en tant que milieu de terrain en club et même latéral, il est sur les tablettes de la direction madrilène qui espère qu’il ne prolongera pas à Séville, où son contrat expire en 2026.

Une belle cote

Sa clause libératoire de 20 millions d’euros en fait une bonne affaire, lui qui a inscrit un but en quatre rencontres de championnat espagnol cette saison. Mais le Real Madrid n’est, sans surprise, pas le seul gros club intéressé par le médaillé d’or aux Jeux Olympiques de Paris, puisque le média indique que Manchester United a aussi l’intention de passer à l’attaque dans un avenir proche.

Des scouts mandatés par les Red Devils l’ont notamment suivi aux Jeux Olympiques, puis lors des premiers matchs de Séville cette saison, et ont été convaincus par ce qu’il a montré. Autant dire que dans les prochains mois, Séville risque de recevoir des propositions intéressantes et voir sa pépite filer, surtout que la situation sportive et financière du 19e de Liga est très tendue…