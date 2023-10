Le Bayern Munich en contact avec une pépite française

La suite après cette publicité

International U21 avec la France mais encore jamais sélectionné en A, Manu Kouadio Koné (22 ans) s’est imposé comme une référence en Bundesliga. Le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach où son contrat court jusqu’en juin 2025 est vite devenu incontournable chez les Fohlen depuis son arrivée à l’été 2021. De retour de blessure, le droitier a la cote sur le mercato et pourrait être l’objet d’un transfert vers un club plus huppé prochainement.

Selon Bild et le journaliste Christian Falk dans son podcast 'Die Englische Woche’, il y a des contacts en cours entre le Bayern Munich et les représentants du joueur. Alors qu’il n’a plus que deux ans de contrat, l’ancien Toulousain risque d’animer le prochain mercato estival. Le joueur est dans le viseur de la Juventus et Liverpool également.