Real Madrid : Florentino Pérez juge la première de Kylian Mbappé

Pour ses grands débuts en match officiel avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a vécu une belle soirée. Buteur et artisan de la victoire 2-0 de la Casa Blanca face à l’Atalanta, le Français a remporté le premier trophée européen de sa carrière. Pour des débuts, difficile de rêver mieux. Après le match, son président, Florentino Pérez, l’a d’ailleurs félicité.

« Le fait que Mbappé ait marqué son premier but sous le maillot du Real Madrid va l’encourager à faire une bonne saison. Il est très heureux. Quand il a reçu sa médaille, il était heureux. Ce n’est pas facile de faire ses débuts au Real Madrid en marquant un but et il a très bien commencé », a-t-il déclaré sur le site officiel de la Casa Blanca.