Le patron de l'UEFA recadre à son tour Jean-Michel Aulas

« Madame la ministre des Sports a expliqué que sa prise de position était basée sur la proposition qui lui avait été transmise: une saison qui devait se finir au 3 août, à cause des dates imposées par l'UEFA. Or, je peux vous confirmer qu'il n'y a jamais eu de date du 3 août imposée par l'UEFA ». Lors d'une de ses nombreuses sorties médiatiques récentes, le président de l'OL Jean-Michel Aulas affirmait qu'en cas de reprise, la Ligue 1 ne devrait pas forcément se conclure avant le 3 août.

Pour le patron du club rhodanien, la Ligue 1 peut toujours reprendre dans les prochaines semaines et se conclure au-delà de cette date du 3 août. C'est du moins ce qu'il souhaite, puisque comme le révèle RMC Sport, l'homme d'affaires a envoyé un courrier à Aleksander Ceferin, président de l'UEFA, pour plaider sa cause. Mais la réponse de l'institution qui régit le football européen aurait été négative, alors que la Liga, la Serie A, la Premier League et la Bundesliga auront normalement terminé aux alentours de la mi-juillet.

L'UEFA confirme le 3 août comme date limite pour terminer les championnats

Le quotidien l'Equipe dévoile ainsi le mail qui a par la suite été reçu par le dirigeant lyonnais en provenance de l'UEFA : « la date limite suggérée du 3 août 2020 pour que les associations nationales fournissent à l'UEFA la liste des clubs qui participeraient aux compétitions interclubs de l'UEFA la saison prochaine, sous réserve qu'elles réussissent le processus d'admission, a été communiquée aux 55 associations membres de l'UEFA il y a plusieurs semaines et a été validée unanimement par tout le board ».

« Nous ne pouvons donc pas la modifier à ce stade et nous espérons qu'elle sera officiellement confirmée lors de la réunion du Comité exécutif du 17 juin. En fait, afin de garantir l'égalité de traitement entre les 55 associations nationales de l'UEFA, nous ne sommes pas en mesure de tenir compte de la situation spécifique de chaque pays et des décisions des instances compétentes concernées. Par conséquent, nous demandons à toutes les associations nationales de respecter le délai susmentionné », peut-on lire. Ainsi, si la Ligue 1 venait à reprendre, ce qui reste très peu probable aujourd'hui, elle devrait bien se conclure avant cette date du 3 août. Sachant que beaucoup d'équipes sont à l'arrêt et n'ont même pas encore repris l'entraînement, la fenêtre de tir semble donc se réduire de plus en plus pour les partisans d'une reprise...