Man City-Real Madrid : la story piquante de Karim Benzema

Hier soir, le Real Madrid a composté son billet pour les 1/2 finales de la Ligue des champions. Après un match nul à l’aller (3-3), les Merengues et les Skyblues se sont neutralisés (1-1) avant de se départager lors de la séance de tirs au but. Et ce sont les Madrilènes qui se sont imposés.

Un succès qui a été suivi par Karim Benzema, très heureux pour son ancien club. D’ailleurs, le Français, qui évolue désormais à Al-Ittihad en Arabie saoudite, a affiché son soutien au Real Madrid sur Snapchat. On le voit ainsi ce matin en train de boire un café avec en fond un commentaire de Thierry Henry lors d’un match des Merengues. Le coach des Espoirs dit : «oh c’est Madrid en face ! Tu ne joues pas contre…» Manchester City appréciera…