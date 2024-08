Chelsea prête Raheem Sterling à Arsenal sur le gong !

Le gros coup de cette fin de mercato estival ! Poussé vers la sortie par Chelsea, qui a d’ailleurs donné son numéro 7 à la recrue Pedro Neto, Raheem Sterling (29 ans) a officiellement quitté les Blues ce vendredi soir. Placé dans le loft, l’ancien joueur de Manchester City s’entraînait, depuis plusieurs jours, à l’écart en attendant de trouver une porte de sortie. C’est désormais chose faite.

«L’ailier de 29 ans arrive au club après avoir remporté tous les titres nationaux, dont quatre titres de Premier League et cinq Coupes de la Ligue de football. Il a disputé 379 matches en première division, marquant 123 buts et délivrant 63 passes décisives», précise le communiqué pour officialiser la nouvelle. Ancien joueur de Liverpool, l’international anglais (82 sélections, 20 buts) va donc découvrir un nouveau club en Premier League.

Sterling file à Arsenal

Après avoir passé sa traditionnelle visite médicale, le natif de Kingston, un temps évoqué du côté de la Juventus Turin, a été prêté pour la saison 2024-2025 du côté des Gunners. N’entrant plus dans les plans des Blues, le droitier d’1m70 va donc se relancer dans l’antre de l’Emirates Stadium. A noter que Chelsea prendre en charge 50% du salaire du joueur.

Auteur de 19 buts et 12 passes décisives en 81 matches toutes compétitions confondues avec Chelsea, Sterling va surtout apporter toute son expérience à la pointe de l’attaque de la bande à Mikel Arteta. Réputé pour sa vitesse, sa capacité à prendre la profondeur et son sens du but, le polyvalent ailier gauche s’apprête également à disputer la Ligue des Champions. Une campagne au cours de laquelle il affrontera le PSG, futur adversaire des Gunners…