Bayern Munich : Gernot Rohr met en garde Sadio Mané

Libre depuis son départ de la sélection nigériane, Gernot Rohr (69 ans) est connu pour ses expériences de sélectionneur en Afrique (Gabon, Niger et Burkina Faso). L'ancien coach de Bordeaux a donné son avis pour Sport Bild sur l'arrivée de Sadio Mané au Bayern Munich. Élogieux envers l'attaquant sénégalais, il a toutefois expliqué qu'il ne voyait pas en Sadio Mané un véritable patron.

«Le Bayern a déjà tellement de leader, Mané doit s'adapter et s'installer en premier. Ce n'est pas quelqu'un qui arrive et veut donner des ordres directs aux autres joueurs. Ce n'est pas son style, ce que j'apprécie vraiment chez lui, c'est sa modestie. Dans d'autres pays africains, j'ai vu les stars de l'équipe nationale traverser des villes de plus d'un million d'habitants en Ferrari. Mané ne se montre pas» a-t-il expliqué.