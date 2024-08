FC Barcelone : nouvelles révélations inquiétantes sur Frenkie De Jong

Reverra-t-on le Frenkie De Jong qui a émerveillé l’Europe lorsqu’il brillait en Ligue des Champions avec l’Ajax Amsterdam ? Rien n’est moins sûr. Censé prendre une autre dimension lorsqu’il s’est engagé avec le FC Barcelone en 2019, le milieu de terrain de 27 ans accumule déceptions et gros pépins physiques. Et sa dernière blessure à la cheville fait jaser.

La suite après cette publicité

Il y a deux semaines, la presse espagnole faisait part de nouvelles tensions entre FDJ et le club catalan. Le Batave serait rentré de vacances hors de forme et avec une cheville enflée. Absent des terrains depuis le mois d’avril, le Blaugrana est espéré par Hansi Flick pour la fin du mois de septembre. Mais avec les dernières informations dévoilées par la radio catalane RAC1, pas sûr de revoir De Jong sur les terrains après la trêve internationale.

À lire

JT Foot Mercato : Youssoufa Moukoko débarque en Ligue 1

L’opération presque inévitable

Le média rappelle que FDJ avait choisi de soigner sa cheville avec un traitement conservateur (c’est-à-dire sans opération) pour avoir des chances d’être à l’Euro 2024. Un choix qui n’a pas porté ses fruits. Et aujourd’hui, les nouvelles sont très préoccupantes. RAC1 assure que la cheville de De Jong reste très sensible et qu’un simple coup pourrait entraîner une énième rechute. Et ce n’est pas tout.

La suite après cette publicité

Alors que De Jong travaille pour tenter de renforcer cette zone fragile, le média assure que le Batave ne reviendra jamais à 100% s’il ne passe pas par la case opération. Pour reconstruire ses ligaments et mettre un terme à ce calvaire, le milieu n’aurait pas d’autre choix que de passer sur le billard. Mais s’il finit par valider cette option, il faudra forcément rallonger sa durée d’indisponibilité. Ce qui serait un mal pour un bien, même si au Barça, on commence à trouver le temps très long pour un élément désormais rémunéré à hauteur de 37 M€ bruts par an.