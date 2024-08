OM - Reims : Luka Elsner est heureux du match nul

Ce dimanche soir, le Stade de Reims et l’OM ont partagé les points en clôture de la 2e journée de Ligue 1. Une rencontre emballante où les Phocéens n’ont pas su construire sur leur mainmise en première période quand les Rémois n’ont pas su conserver leur avantage au score acquis après un gros temps fort lors du deuxième acte. Au micro de DAZN, Luka Elsner, le tacticien rémois, a néanmoins fait part de sa fierté après ce point glané au Vélodrome :

«C’est un bon point avec le regret d’avoir lâché à un moment critique. Vu comment on a souffert en première période, c’est un bon point. Vu nos difficultés dans l’effectif et la forme de l’OM, c’est un bon point. Je n’ai pas fait de tours de magie. J’ai corrigé deux trois éléments tactiques qui nous ont fait souffrir en première période, j’étais coupable de ça. Le match est parti. On a simplement positionné des joueurs différemment pour contrecarrer les plans de Hojbjerg et leurs autres milieux de terrain. Fofana est très talentueux, il est capable d’avoir des éclairs de génie. Il a beaucoup de chemin à parcourir encore. Ça promet mais il faut qu’il garde la tête froide. Il y a des choses qui n’allaient pas encore. J’ai eu beaucoup de mots pour lui. J’essaye d’être dur avec mes joueurs et je suis exigeant avec eux, car je suis confiant face à leurs qualités. J’ai envie de vivre une belle aventure. J’ai du plaisir avec ce club, ce staff et ce groupe. On a des choses à gérer dans les prochains jours donc ce n’est pas forcément très simple. On essaye d’être humble dans notre approche.»