Thomas Meunier veut quitter le Borussia Dortmund

Plus rien ne va au Borussia Dortmund ! Après une nouvelle défaite et trois buts encaissés dans les dernières minutes face au Werder Brême hier (2-3), Thomas Meunier (30 ans) a exprimé son envie de partir du BVB, selon Bild. Remplaçant durant cette rencontre, c'est Marius Wolf qui a occupé le couloir droit. Frustré de sa situation, l'international belge (56 sélections, 8 buts) ne souhaite plus rester chez les Jaune et Noir.

Courtisé par Manchester United et le FC Barcelone, Thomas Meunier a jusqu'au 31 août pour revoir sa situation avec le club allemand. Sous contrat jusqu'en 2024, le latéral a joué 62 matchs pour 3 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues avec Dortmund depuis son arrivée en 2020.