SB29 - OM : les notes du match

Sans victoire en championnat depuis 4 journées, l'OM n'avait pas d'autre choix que de gagner pour enfin se relancer en Ligue 1 et surtout pour ne pas sortir du top 5 de la Ligue 1. Après le succès face au FC Bâle quelques jours plus tôt, c'est un Marseille quelque peu remanié, sans Payet mais avec Amine Harit, qui se déplaçait au stade Francis Le Blé pour y défier un Brest 13eme et qui restait sur un succès face à Lens. Le début de match était très clairement en la faveur des Marseillais qui trouvaient la faille rapidement.

Après un bon travail de Harit qui récupérait un ballon dans l'axe et lançait Milik, le Polonais trouvait Gerson qui finissait du pied droit (3e). Un but qui venait confirmer les bonnes premières minutes marseillaises alors que les Brestois semblaient un peu sonnés. Les hommes de Michel Der Zakarian montaient néanmoins en puissance en fin de première période sans pour autant être tranchant dans les derniers mètres à l'image de Youcef Belaili, actif mais parfois maladroit dans ses décisions.

Pluie de buts à Brest

Au retour des vestiaires, les Brestois poussaient pour revenir et se procuraient quelques occasions. Le Douaron parvenait même à éliminer Pau Lopez mais ratait sa passe pour son coéquipier alors que le but était vide. Et ce manque de précision technique finissait par coûter cher. Sur un corner encore une fois bien frappé par Amine Harit, l'inévitable Milik plaçait sa tête et faisait le break dans cette rencontre (63e).

Dans l'euphorie de ce second but, les Marseillais assommaient même Brest avec un but d'Amine Harit, qui venait récompenser son très gros match du jour. Très largement devant, l'OM assurait tranquillement son avance malgré la réduction du score de Cardona (90e+1) et prenait les trois points ce dimanche soir en plus de soigner sa différence de buts puisque Under enfonçait le clou dans les dernières secondes (90e+3). Ce qui est important puisque Marseille prend la deuxième place du classement devant Nice. De son côté, Brest reste 13ème.

L'homme du match : Harit (8) : le joueur prêté par Schalke 04 était très attendu, notamment en l'absence de Payet. Il a fait plus que répondre présent à Brest. C'est lui qui a lancé parfaitement Milik et qui est donc l'auteur de la fameuse avant-dernière passe sur l'ouverture du score (3e). Il s'est aussi mué en passeur pour Milik sur corner (63e) avant d'endosser le costume de buteur, en renard des surfaces (71e). Très impliqué défensivement (2 tacles), ce qu'a dû apprécier Sampaoli, l'international marocain a apporté de la vitesse, de la percussion et de la verticalité. Le maître à jouer de l'OM (87% de passes réussies), en bon suppléant de Payet... voire plus ?

Stade Brestois 29

Bizot (3,5) : le portier brestois a été auteur d'une prestation moyenne. Il était battu d'entrée de jeu par Gerson (3e). Il l'était également à trois reprises en seconde période, d'abord sur une tête de Milik sur corner, puis par Harit après avoir mal renvoyé le ballon et enfin par Ünder après sa mauvaise sortie . Il se faisait cependant remarquer avec son très bel arrêt sur le coup franc de Milik (11e) ou encore avec celui sur la frappe puissante de Gueye (31e).

Duverne (3) : la capitaine du Stade Brestois 29 n'a pas été auteur d'un gros match même s'il tentait de proposer aux avant-postes. Trop souvent battu dans les duels comme par Gerson sur l'ouverture du score (3e) ou lorsqu'il ne marquait pas assez bien Milik sur le 2e but marseillais (63e), il n'était pas non plus en réussite dans son jeu long ou dans ses centres.

Bain (5,5) : battu au duel par Milik sur la passe décisive du Polonais dès le début du match (3e), le défenseur central a ensuite relevé le niveau. Il a bien suivi sur la passe en profondeur de Gerson (18e) et bien lu devant Kolasinac (40e). Plutôt propre dans ses transmissions, il a tenté d'écarter par du jeu long.

Brassier (4) : comme Bain, il était battu par Milik sur la passe décisive du Polonais (3e). Peu mis en difficulté dans les duels, il a également réalisé 3 interceptions. Cependant il n'a pas toujours été vigilant, comme sur le but de Harit, et n'a pas été en réussite dans le jeu long (0/4).

Uronen (5,5) : le latéral gauche finlandais a été auteur d'un match intéressant. Très bon dans les duels au sol (5/6), il réalisait deux tacles et une interception. A l'aise également dans le jeu long (4/4), il a cependant eu moins de réussite dans ses centres (0/2).

Magnetti (4) : le jeune milieu breton n'a pas été auteur d'un gros match, notamment d'un point de vue défensif. Il s'est fait dribbler 4 fois et a perdu 9 de ses 10 duels. Il était cependant plutôt bon dans le jeu long (4/6) et délivrait une passe clé. Remplacé par Agoumé (65e).

Belkebla (6,5) : l'ancien joueur du Tours FC était bon ce dimanche soir au Stade Francis Le Blé. Tentant de combiner avec ses partenaires en phase offensive comme lors du jeu à trois amenant son centre (13e) ou lorsqu'il décalait bien Belaili pour la frappe de l'Algérien (28e). Il remportait tous ses duels, réussissait tous ses dribbles, délivrait 2 passes clés et ne manquait que trois transmissions.

Honorat (5) : auteur d'un match plutôt moyen, le numéro 9 breton répondait à l'ouverture du score marseillaise par sa frappe pas cadrée après la passe de Belaili en début de match (5e). Ensuite, par séquence, il combinait bien avec ses partenaires, tentant de créer des occasions comme avec sa belle passe en profondeur pour le centre de Duverne (37e). En revanche il perdait trop de duels et manquait de précision dans ses centres.

Belaili (5,5) : l'international algérien a été auteur d'un match correct. Il tentait de proposer sur son côté et de provoquer ses adversaires par des dribbles. Il délivrait également des bons ballons comme celui pour Honorat (5e) ou lors de son centre pour Le Douaron, qui manquait de peu de le reprendre de la tête (29e). Il envoyait cependant sa seule frappe au dessus du but après avoir été bien décalé par Belkebla (27e). Remplacé par Del Castillo (65e) , auteur de la passe décisive sur coup franc pour Cardona (90+1e).

Le Douaron (4) : match compliqué pour l'attaquant brestois qui n'a pas eu beaucoup de ballons à se mettre sous les pieds (19). Pas assez imposant dans les duels (3/10 remportés), il manquait de peu de reprendre le centre dangereux de Belaili (29e). En seconde période, après avoir bien éliminé Lopez sur le côté de la surface, il faisait le mauvais choix dans sa passe en retrait (56e). Remplacé par Mounié (65e).

Satriano (5) : le jeune avant-centre prêté par l'Inter Milan, averti pour une faute sur Kolasinac (34e), n'a pas eu beaucoup d'occasion à part cette tête piquée bien captée par Lopez (46e) mais il tentait de proposer par des courses et des appels. Il a d'ailleurs subi trois fautes dans le match, signe du danger qu'il pouvait apporter. Remplacé par Cardona (78e), auteur du seul but brestois d'une belle tête sur coup franc (90+1e).

Olympique de Marseille