Amical : Le Havre pulvérise Fougères pour la première de Didier Digard

Alors que la Ligue reprendre ses droits dans moins d’un mois, Le Havre défiait Fougères, pensionnaire de National 3, pour son premier match amical ce samedi. Avec ses nouvelles recrues, à l’instar d’Ismaïl Bouneb et Yanis Zouaoui et pour la grande première de son nouvel entraîneur, Didier Digard, le club normand a finalement déroulé. Rapidement devant après l’ouverture du score de Joujou (1-0, 5e), les Ciel et Marine ont, par la suite, doublé la mise grâce à Bouneb, auteur d’un magnifique coup franc (2-0, 15e).

Dans la foulée, Soumaré a inscrit le troisième but sur penalty (3-0, 24e) avant que Joujou ne s’offre un doublé dix minutes plus tard (4-0, 36e). Juste avant la pause, Kuzyaev y allait, lui aussi, de son doublé (38e, 41e) alors que Casimir participait au festival offensif des Hacmens (7-0, 45e). Au retour des vestiaires, Digard changeait totalement son onze avec l’apparition de Confais, Zouaoui, Kitala, Londja ou encore Grandsir. Si la rencontre perdait en rythme, Zouaoui était lui tout proche de s’offrir son premier but mais sa tentative terminait dans le petit filet (66e). En contrôle, le HAC s’offrait finalement un premier large succès (7-0).