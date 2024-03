Liga : le Barça s’impose contre Majorque et reprend la deuxième place

Après le nul concédé face à l’Athletic Club la semaine dernière, le FC Barcelone a été contraint de faire avec de nombreux blessés avant de recevoir le Real Majorque, ce vendredi. Dans le groupe barcelonais, Frenkie de Jong, Gavi, Pedri, Balde, Ferran Torres et Marcos Alonso étaient notés absents pour blessure. En plus de son manager Xavi Hernández, suspendu ce soir. Pour y remédier, Raphinha, Christensen et Gundogan étaient alignés, derrière un trio offensif Felix-Guiu-Yamal.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Barcelone 61 28 23 18 7 3 57 34 15 Majorque 27 28 -11 5 12 11 24 35

Mais après 30 minutes ternes, Raphinha était fauché dans la surface et obtenait un penalty… manqué par İlkay Gündoğan, qui tirait directement sur Rajković (24e). Un penalty qui a eu des conséquences encore plus graves, puisque Raphinha n’a pas pu continuer la partie et a été remplacé par Fermín Lopez dans la foulée (37e). Une autre absence majeure avant de défier Naples, en 8es de finale retour de Ligue des Champions.

Le Barça sauvé par Yamal

Un événement qui a légèrement réveillé les Catalans, mais Rajković se montrait impérial (45e, 48e). L’ex-portier du Stade de Reims a ensuite détourné magnifiquement une frappe de Yamal sur la transversale (57e). Face au Barça, le club des Iles Baléares aurait même pu frapper un gros coup, après une grosse frappe de Muriqi sur la transversale (58e). Mais après un bon travail de Lewandowski, entré en jeu, Yamal jouait de sa technique pour effacer Jaume Costa et conclure d’une enroulée dans la lucarne opposée. Splendide (1-0, 73e).

Et après une fin de match tendue, à la suite de plusieurs fautes oubliées sur les attaquants catalans, le FC Barcelone s’est imposé et reprend provisoirement sa deuxième place au classement, devant Gérone. Les Blaugranas ont assuré l’essentiel avant de retrouver Naples et la C1, mais devront faire face à une avalanche de blessure. De son côté, Majorque reste 15e