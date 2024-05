Angers en passe de finaliser l’arrivée de Jim Allevinah

Après avoir passé les trois dernières saisons dans l’élite du football français, le Clermont Foot va retrouver l’antichambre de la Ligue 1 au sortir d’une saison éprouvante ponctuée par une place de lanterne rouge. Si le club auvergnat n’envisage pas de faire de vieux os en seconde division, le CF63 risque néanmoins de changer de visage et pourrait voir certains joueurs quitter le navire à commencer par Jim Allevinah.

La suite après cette publicité

Selon L’Equipe, le piston clermontois, l’un des éléments les plus utilisés de Pascal Gastien sur cet exercice avec 29 apparitions en Ligue 1 (pour 2 buts et 1 passe décisive), figure sur les tablettes d’Angers. Fraîchement promu, le club angevin compte se renforcer et s’attacher les services d’un joueur polyvalent et expérimenté. En fin de contrat avec Clermont, le Gabonais coche toutes les cases et pourrait rapidement débarquer dans l’Anjou dans la mesure où le SCO espère rapidement concrétiser son arrivée à en croire le quotidien sportif.