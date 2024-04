PSG : où en est Presnel Kimpembe ?

Que le temps doit être long pour Presnel Kimpembe. Voilà plus d’un an, le 26 février 2023 exactement, que le défenseur central n’a plus été vu en match professionnel. Victime d’une rupture du tendon d’Achille face à l’OM, il devait être remis sur pied pour le début de saison prochain, voire la fin d’année. Malheureusement pour lui et malgré un premier retour à l’entraînement, il a du se résoudre à passer à nouveau par la case opération lors du passage à la nouvelle année suite à des complications. 2024 débutait comme 2023…

La suite après cette publicité

Une source expliquait récemment à L’Equipe que «le staff (médical) l’a fait reprendre trop fort.» Cela expliquerait les douleurs persistantes. Il a donc repris le chemin de l’infirmerie et pour un moment. Dès le mois de décembre, on envisageait une saison blanche pour le champion du monde 2018. Depuis, ses actualités sont rythmées au fil des communiqués médicaux hebdomadaires du PSG. S’ils étaient nombreux à avoir des pépins physiques au cœur de l’hiver, la liste des blessés s’est amincie au fil des semaines, à tel point qu’il ne reste plus que Kimpembe.

À lire

Le Real Madrid veut s’offrir le gros coup Bernardo Silva, le Bayern Munich rêve de Jürgen Klopp

15 matchs joués en 20 mois

Il est le dernier à ne pas avoir repris et il se tourne déjà vers la saison prochaine. Forfait pour le Mondial au Qatar, il le sera également pour l’Euro en Allemagne. Avant de penser à l’équipe de France, le gaucher de 28 ans doit déjà penser à son corps qui l’a si souvent lâché ces 20 derniers mois. Depuis août 2022, il n’a disputé que 15 matchs toutes compétitions confondues. Il peut néanmoins se satisfaire d’une chose, c’est que le PSG ne l’a jamais lâché, en dépit de son état physique. Alors que son contrat se terminait en 2025, le club n’a pas hésité à le prolonger d’un an.

La suite après cette publicité

Toutes les parties étaient bien conscientes de la difficulté qui attend le défenseur de 28 ans. Il lui faudra du temps pour revenir en pleine possession de ses moyens à la compétition. D’ailleurs, son salaire est conditionné à une part non négligeable de variables, notamment des matchs joués. Il reste néanmoins un pion essentiel du vestiaire. Formé au club, il est souvent celui qui accueille les nouveaux jeunes dans le groupe pour les mettre à l’aise, et n’est jamais avare de bons mots avec d’autres joueurs. Kimpembe a toujours cette capacité à cimenter.

Une convalescence qui dure

Forcément cela a joué dans les têtes de la direction sportive au moment de le prolonger. Le défenseur incarne beaucoup de choses à la fois, la tradition et la modernité. Même blessé, il n’est jamais très loin du reste de l’équipe. Tout de même, le vestiaire a changé. Pendant sa convalescence. Le PSG s’est aussi renforcé à son poste. Sergio Ramos et Abdou Diallo sont partis mais Milan Skriniar, Lucas Hernández puis Lucas Beraldo ont garni les rangs franciliens. Les trois joueurs peuvent évoluer dans l’axe gauche.

La suite après cette publicité

Kimpembe a donc un double challenge face à lui, revenir en forme, et entrer dans la rotation la saison prochaine, probablement avec Luis Enrique. Pour garder le contact, il est régulièrement présent lors des grands rendez-vous comme à Barcelone mardi dernier. Au match aller déjà, il était allé mettre l’ambiance au pied de la tribune Auteuil avec Ethan Mbappé. Au retour, il était sur la pelouse de Montjuïc à célébrer la qualification. Certains auront même remarqué sur quelques images qu’il évitait de poser le pied droit par terre… plus de trois et demi après sa seconde opération. Comme quoi son retour n’est vraiment pas pour tout de suite.

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent un bonus de bienvenue de 90€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. Avec une victoire de l’OL face au PSG vous pouvez gagner jusqu’à 504€.