Un gros souci plombe le PSG en interne

La fenêtre internationale se termine là avec une mauvaise nouvelle pour le PSG, la blessure de Bradley Barcola. Le "virus FIFA" a été dévastateur durant cette trêve, même le club parisien n’est pas passé entre les goûtes. C’est encore pire pour l’OM, son futur adversaire dimanche, considérablement touché (Clauss, Sarr, Gueye, Balerdi, Meïté). Heureusement pour le leader de Ligue 1 puisque depuis le début de la saison, le nouveau staff médical incarné par Patrick Flament, ancien de Toulouse, ne donne pas entièrement satisfaction…

La suite après cette publicité

Ce dernier connaît bien Luis Campos pour avoir déjà travaillé avec lui à Monaco. Outre le fait qu’il parle portugais, c’est la principale raison de sa venue. L’ancien médecin-chef du club, le réputé Christophe Baudot, est parti à la fin de saison dernière. Il ne pouvait plus travailler avec le directeur du football du PSG. Problème, l’équipe qui lui succède a connu des ratés. Selon les informations de L’Equipe, des erreurs de diagnostic ont mis en difficulté les kinés et surtout les principaux concernés : les joueurs.

À lire

Le Real Madrid a un problème avec Kylian Mbappé

Marquinhos, Asensio, Zaïre-Emery mal diagnostiqués

Le cas Marquinhos est le dernier exemple en date. Présent à l’entraînement depuis deux jours, le Brésilien n’a pas rejoué depuis le 17 février pour un problème au mollet. Il était en réalité touché au tendon d’Achille, retardant son retour. Le quotidien sportif évoque aussi la situation de Marco Asensio, blessé en sélection en septembre. Son absence devait durer deux semaines, selon le communiqué officiel mais l’ancien Madrilène n’est revenu que deux mois plus tard…

La suite après cette publicité

La situation est inverse pour Warren Zaïre-Emery, touché à la cheville contre Gibraltar le 18 novembre. Le club avait dans un premier temps estimé qu’on ne le reverrait plus en 2023 pour finalement être de retour deux semaines plus tard. Le second diagnostic effectué par Hakim Chalabi, directeur médical du club mais pas présent au quotidien, a revu à la baisse cette durée d’indisponibilité. Enfin, si Presnel Kimpembe et Nuno Mendes ont dû être écartés bien plus longtemps que prévu, ce n’est pas un hasard non plus.

Les joueurs vont voir ailleurs

Le Français a même dû repasser par la case opération en fin d’année pour des douleurs persistantes au tendon d’Achille, date à laquelle il devait initialement reprendre la compétition. «Le staff l’a fait reprendre trop fort» explique une source proche du joueur. Même chose pour le Portugais dont la blessure à la cuisse droite survenue en avril a mis beaucoup plus de temps que prévu à cicatriser. Il a fini par se faire opérer en septembre… Résultat, certains joueurs n’hésitent plus à consulter en externe rendant la situation du docteur Flament, sous pression, difficile.

La suite après cette publicité

Pour ce Classico, Parions Sport en Ligne vous offre exceptionnellement un bonus de bienvenue de 90€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. La victoire de l’OM peut vous rapporter 292€ et la victoire du PSG peut, elle, vous rapporter 180€.