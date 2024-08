L’explosion d’Endrick affole la presse espagnole, départ imminent pour Manuel Ugarte

Début en fanfare pour Endrick

Après la victoire 3-0 du Real face à Valladolid, un seul nom était sur toutes les lèvres, celui d’Endrick. Le Brésilien a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. AS est sous le charme et lui dédie sa une. «Ce gamin est une bombe» pour le journal. Idem pour Marca qui le met à l’honneur. Entré en jeu à la 86e minute, il ne lui a fallu que 10 minutes pour trouver le chemin des filets, inscrivant son premier but pour son premier match avec Madrid. Il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire du Real à marquer pour sa première. Il a totalement volé la vedette à Mbappé, qui faisait ses débuts devant son nouveau public. Hâte de le voir de nouveau à l’œuvre.

Le PSG va se séparer d’Ugarte

Du côté d’Old Trafford, ça se débloque. Le Manchester Evening News relaye l’info de The Athletic annonçant un accord entre les Red Devils et Naples pour la signature de Scott McTominay contre 30 M€. United a inclus une clause qui lui permettra de recevoir une part en cas de future vente. Et son remplaçant est tout trouvé puisque le Manchester Evening News dévoile qu’un accord est sur le point d’être trouvé avec le PSG pour le transfert de Manuel Ugarte. La tendance est à un transfert sec à hauteur de 60 M€.

Nico Paz quitte le Real Madrid pour Côme

Un triplé et un scandale pour Noni Madueke

Chelsea a giflé Wolverhampton 6-2 hier. Noni Madueke a d’ailleurs signé un triplé, mais il est également à l’origine d’un scandale comme le placarde le Daily Star sur sa une. La veille de son exploit, le joueur des Blues a posté accidentellement une story publique dans laquelle il traite Wolverhampton de "ville de merde". La publication a été supprimée rapidement, mais internet s’est très vite emparé de ce dérapage. Le joueur s’est excusé après cet épisode. "Je veux m’excuser auprès de tous ceux que j’ai pu offenser, c’est juste une erreur humaine. C’était un accident, ce n’était pas censé être sur mes réseaux sociaux comme ça. Je suis sûr que Wolverhampton est une ville charmante”.