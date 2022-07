Troyes fonce sur le phénomène Matchoi Djalo

Il n'a que 19 ans et ce nom ne vous dit peut-être rien. Pourtant le virevoltant milieu offensif portugais, qui est capable de jouer sur les deux ailes, Matchoi Djalo est récemment entré dans l'histoire de la Liga en étant le joueur le plus jeune à jouer en championnat face à Benfica en août 2019, à l'âge de 16 ans et 122 jours.

La suite après cette publicité

Everton, Southampton et Newcastle et surtout Arsenal gardent un oeil depuis plusieurs mois sur l'international portugais U19, de même que Reims en France. Mais c'est un autre club de L1 qui fonce actuellement pour recruter Matchoi Djalo, auteur de 27 matches toutes compétitions confondues avec le Paços l'an passé. Selon nos informations, Troyes pourrait bien rafler la mise. Les dirigeants ont entamé des discussions avec le représentant du joueur de 19 ans et son club actuel, le Paços de Ferreira.