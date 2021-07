Arsenal s'aligne pour une pépite portugaise

Selon le tabloïd anglais The Sun, Arsenal serait intéressé par le transfert du jeune ailier droit de Paços de Ferreira Matchoi Djalo. Les Gunners ne seraient pas la seule équipe de Premier League à lorgner l'international portugais U18 : en effet, Everton, Southampton et Newcastle aurait également un oeil sur la situation du joueur de 18 ans, dont le contrat expire l'été prochain.

La suite après cette publicité

Le club londonien devrait payer 1 million d'euros aux Castors pour le signer cet été. Matchoi Djalo est entré dans l'histoire de la Liga Bwin en étant le joueur le plus jeune à jouer en championnat, à l'âge de 16 ans et 122 jours, en entrant face à Benfica en août 2019. Un profil intéressant pour Arsenal, avec un ailier pouvant évoluer sur les deux côtés et dans le coeur du jeu.