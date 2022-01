Mercato : la petite phrase d'Erling Haaland qui enflamme l'Espagne

Alors que le mercato hivernal vient tout juste d'ouvrir ses portes, certains dossiers chauds concernent déjà l'été prochain. On pense bien évidemment à la situation de Kylian Mbappé, en fin de contrat à la fin de la saison mais pleinement concentré sur le Paris Saint-Germain et l'exercice en cours pour le moment. Mais il y a aussi le dossier Erling Haaland. Même si son contrat au Borussia Dortmund court jusqu'en juin 2024, l'attaquant norvégien rend fou les plus grosses écuries européennes.

Récemment, on apprenait que les Borussen avaient demandé au principal concerné de prendre une décision sur son avenir avant la fin février. Si jamais le joueur de 21 ans, toujours très performant cette saison (19 buts et 5 passes décisives en 16 apparitions TCC), le BvB aimerait bien le savoir en amont pour anticiper et le remplacer rapidement au mercato estival. Mais pour le moment, personne ne sait ce que fera le "cyborg" même si les intérêts du Real Madrid ou du FC Barcelone sont réels. Cependant, la dernière déclaration du principal concerné aide peut-être un peu à en savoir plus sur son futur.

«Je jouerai ici, en Espagne»

En vacances à Marbella, dans le sud de l'Espagne, Erling Haaland a tout simplement lâché quelques mots qui rendent déjà complètement fous la presse espagnole depuis quelques heures. «Je jouerai ici, en Espagne», aurait lâché l'international norvégien (15 sélections, 12 buts) a des fans, comme le rapporte notamment le quotidien AS. Alors forcément, ces quelques mots ne sont pas passés inaperçus de l'autre côté des Pyrénées, alors que les rumeurs se multiplient au sujet du joueur d'1,94m.

Dernièrement, Mundo Deportivo expliquait que l'attaquant du Borussia Dortmund était clairement la priorité du FC Barcelone pour le prochain mercato estival, mais qu'un plan B nommé Dušan Vlahović était déjà choisi en cas d'échec avec le Norvégien. Concernant le Real Madrid, le rêve du président Florentino Pérez est toujours de recruter Kylian Mbappé et Erling Haaland en même temps dans plusieurs mois, pour offrir une attaque galactique à la Casa Blanca. Le feuilleton continue...