Le Havre officialise le départ de Steve Ngoura

https://www.hac-foot.com/actualite/steve-ngoura-vers-le-cercle-de-bruges.html

Steve Ngoura vers le Cercle de Bruges

Arrivé au HAC en 2019, à l’âge de 14 ans, Steve Ngoura prend la direction dès cet hiver du Cercle de Bruges. Débutant à Vitry-sur-Seine, repéré à Choisy-le-Roi, Steve a gravi les échelons de la formation havraise, vivant ses premières minutes en Ligue 2 lors de la saison 2022-2023, avant de signer un contrat pro en 2023, de goûter à la Ligue 1 à vingt reprises (trois titularisations) depuis un an et demi, et d’inscrire un but en Coupe de France la saison passée à Châteauroux (victoire 1-0). Il a par