Nice : le clan Youssoufa Moukoko lâche ses vérités sur son malaise

Depuis son plus jeune âge, Youssoufa Moukoko a eu l’habitude d’avoir les projecteurs braqués sur lui. Très précoce, l’Allemand s’est fait remarquer à Sankt Pauli avant de rejoindre le Borussia Dortmund, qui était tombé amoureux de lui en 2016. Là-bas, le natif de Yaoundé, âgé seulement de 12 ans, a commencé à marquer les esprits, puisqu’il a été rapidement surclassé. Ce qui a été tout le temps le cas par la suite. En effet, à 14 ans, il évoluait déjà avec les U19 du BVB. D’ailleurs, son âge a souvent été pointé du doigt. En effet, plusieurs polémiques ont éclaté concernant le "vrai âge" de Moukoko, accusé d’être bien plus vieux. La DFB (fédération allemande de football) avait clos ce débat en publiant un communiqué de presse en mars 2018.

Des débuts timides à Nice

«Il y a de la part de la DFB, à différents niveaux, des consultations intensives à ce sujet avec le Borussia Dortmund. Les responsables du Borussia Dortmund ont fait la demande d’un examen attentif des faits sur l’authenticité des documents. Ainsi, il n’y aurait aucun doute quant à l’exactitude de l’âge du joueur.» Ce débat définitivement refermé, le joueur né en 2004 a pu poursuivre son bonhomme de chemin en sélection allemande (2 capes avec les A) et les Marsupiaux, avec lesquels il a participé à 99 rencontres (18 buts) depuis ses débuts chez les pros à 16 ans. Le jeune homme a connu des hauts, mais aussi pas mal de bas. L’an dernier, son cas a d’ailleurs fait couler beaucoup d’encre, puisqu’il a été moins à son avantage (6 buts en 27 apparitions).

De plus, son avenir inquiétait aussi le club allemand, puisque son contrat s’achevait en juin 2026. Pour lui permettre de retrouver la lumière et surtout du temps de jeu, il a été envoyé en prêt à Nice, lui dont le nom a été cité à l’OM, au LOSC, au Stade Rennais, à Southampton, à la Real Sociedad, à Girona ou encore au Betis. Mais ce sont bien les Aiglons, menés par leur nouveau directeur sportif Florian Maurice, qui ont raflé la mise pour l’attaquant, qui était une priorité. Un peu moins de trois mois après son arrivée, où en est l’Allemand ? Pour le moment, il a participé à 10 rencontres sous le maillot azuréen. Dans le détail, il a pris part à 6 rencontres de Ligue 1 (2 titularisations, 2 fois sur le banc tout le match) et 4 de Ligue Europa (3 titularisations).

Son entourage reconnaît des difficultés

En ce qui concerne les statistiques, il a marqué 2 buts et délivré 2 assists en 413 minutes de jeu au total. Ses débuts sont donc plus ou moins mitigés. Et ce vendredi, L’Equipe explique que les Niçois ne sont pas impressionnés par lui pour le moment. « Il met de l’intensité aux entraînements, ce n’est pas laborieux mais ce n’est pas non plus "waouh"», a avoué une source au sein du club au quotidien sportif. Mais les Aiglons ne veulent pas le lâcher. L’Equipe précise que l’OGCN fait tout son possible pour qu’il soit au mieux. Il y a ainsi «beaucoup d’échanges» au quotidien avec Moukoko, qui a aussi le droit à des exercices en plus lors des séances. Mais cela ne semble pas suffire au joueur de 19 ans, qui hésitait d’ailleurs à rejoindre les U21 allemands lors de la trêve.

Ce sont les Azuréens qui l’auraient poussé à rejoindre son pays pour enchaîner les rencontres et retrouver de la confiance. Un choix payant pour Moukoko, dont l’entourage s’est d’ailleurs confié à nos confrères. « En venant de Dortmund et étant francophone, il pensait s’adapter plus simplement. Force est de constater que la L1 est différente de la Bundesliga et que le style de jeu de Haise n’est pas celui du Borussia. Son début de saison est assez quelconque, il sait qu’il est regardé mais ça va venir. Il a appris à vivre avec le devoir d’être bon depuis ses 15 ans.» L’attaquant, dont le salaire est estimé à 150 000 euros bruts par mois, veut repartir du bon pied. Du côté de Nice, on espère qu’il y parviendra, lui dont l’option d’achat est fixée à 18 M€.