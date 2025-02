Comment Paulo Fonseca est déjà en train de poser sa patte sur l’OL

Vendredi dernier, Paulo Fonseca (51 ans) est officiellement devenu l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Et en une semaine, le Portugais n’a pas chômé. Présenté aux médias aux côtés de John Textor, l’ancien entraîneur du LOSC et de l’AC Milan a évoqué son choix de dire oui aux Gones et ses ambitions. Deux jours plus tard, on l’a retrouvé sur le banc lyonnais à l’Orange Vélodrome pour le fameux Olympico. Son premier match à la tête de sa nouvelle équipe. Mais Fonseca n’a pas réussi de miracle puisque l’OL s’est incliné 3 à 2, après avoir mené au score (0-1) puis égalisé (2-2). Malgré le résultat, il a avoué avoir vu des choses plutôt positives dans la cité phocéenne.

Ce vendredi, Paulo Fonseca était de retour face aux journalistes, lui qui a troqué son costume et sa cravate pour son survêtement. Il a profité des micros tendus pour revenir sur ses premiers pas chez les Gones. «C’était une semaine importante qui a été très positive. On a eu du temps pour travailler pas mal de choses, en priorité l’organisation défensive, le jeu, le positionnement… On essaie de faire les choses bien (…) Les joueurs sont bien et motivés. Je suis très content de leur semaine de travail. L’équipe a besoin d’une bonne organisation défensive et d’éléments clairs. Les joueurs sont bien dans leur tête et il y a une bonne atmosphère.» Il a évoqué d’ailleurs les axes de travail de ses troupes.

Priorité au travail défensif

«Cette semaine, on a travaillé sur la vidéo avec les défenseurs et les gardiens. On travaille aussi beaucoup les transitions défense-attaque. On est une équipe offensive et nous avons beaucoup de situations de ce type à gérer. On a fait des exercices de défense proche de notre surface, des exercices de pressing. On a travaillé un peu de tout.» Il a également parlé du travail des jeunes issus de la formation et intégrés dans le groupe professionnel. «J’aime travailler avec les jeunes joueurs. Quand on a la possibilité de les faire évoluer et d’observer leurs performances, c’est une bonne chose. On connaît la qualité de l’Academy de l’OL.»

En attendant, il s’appuie surtout sur le groupe à sa disposition pour tenter de stopper l’hémorragie et la série de mauvais résultats. «Je suis positif même si ce n’est pas facile. Nous devons gagner nos deux prochains matches pour nous replacer dans la zone Champions League. Pour cela les joueurs doivent comprendre comment s’organiser sur le terrain. Les joueurs sont à l’écoute et motivés et c’est le plus important.» C’est le cas de Lucas Perri, qui est déjà emballé par son nouveau coach. «L’organisation tactique est un peu différente. Chaque entraîneur à sa philosophie. On travaille beaucoup avec le nouveau coach. Avec le nouveau coach des gardiens, il n’y a que quelques petits détails qui changent. Je travaille tous les jours avec la même discipline et la même responsabilité.»

Le groupe est au travail

Il poursuit : «on travaille beaucoup la défense en ce moment, car on doit s’améliorer. Il n’y a que le travail qui fera qu’on va obtenir des victoires. Cette semaine d’entraînement a été très importante pour le match de ce week-end. On va appliquer une nouvelle philosophie. Maintenant, il faudra gagner. On a 7 matches sans victoire, il nous faut des points ce dimanche avec le soutien des supporters qui est très important pour nous.» Même constat pour Paulo Fonseca. «Reims est une bonne équipe même s’ils ont changé d’entraîneur. Ils vont très vite en contre-attaque et défendent bien. Je les connais et je m’en méfie. Je veux gagner le match dimanche et voir les joueurs en confiance, qui appliquent le travail effectué cette semaine.»

Pour sa première au Groupama Stadium dans le costume de coach de l’OL, Paulo Fonseca espère partir du bon pied face à Reims. Il compte sur ses joueurs pour y arriver ! «C’est toujours important, je suis très motivé, très confiant parce que les joueurs ont très bien travaillé. Je suis toujours très positif, j’imagine la première victoire, un bon match, une bonne atmosphère. J’imagine les supporters, je nous imagine tous ensemble à fêter la victoire à la fin du match.» Du côté de Lyon, on n’attend que ça après des moments compliqués en Ligue 1 et une élimination en Coupe de France.