L'incroyable sprint final en Serie A

Qui va remporter la Serie A cette saison ? Tour à tour, Naples, l'Inter et l'AC Milan ont pris la tête sans parvenir à creuser l'écart. Leaders depuis la mi-février, les Rossoneri ont eux aussi cédé du terrain après leur match nul contre Bologne lundi dernier (0-0). Résultat, à sept journées de la fin du championnat, seuls quatre points séparent les trois prétendants et les calendriers sont plus ou moins similaires puisque tous les chocs au sein du top 4 (avec la Juventus) ont déjà eu lieu. Petit point sur la situation de chacun avant d'aborder ce passionnant sprint final.

L'AC Milan en favori (1er, 67 points) ?

Les Lombards ont réalisé une très mauvaise opération en concédant le nul à San Siro et inquiètent par leurs faiblesses offensives depuis plusieurs semaines. Néanmoins, ils possèdent quelques avantages. Celui d'être l'actuel leader et donc de maîtriser leur destin, d'avoir un effectif quasiment au complet pour terminer la saison (Kjaer est blessé de longue date et Florenzi vient de se faire opérer du genou) et une certaine soif de vaincre puisque le dernier scudetto remonte à 2011. Milan a en revanche une fin de calendrier délicate (Lazio, Fiorentina, Hellas, Atalanta et Sassuolo pour conclure).

Naples a la dynamique pour lui (2e, 66 points)

Seulement deux fois champion d'Italie dans son histoire et à l'époque de Maradona, Naples s'appuie cette fois sur un collectif pour tenter d'arracher ce troisième titre. Un point seulement derrière les Rossoneri, le grand club du sud du pays a la dynamique avec lui. Il n'a perdu qu'une seule fois sur cette seconde moitié de saison mais c'était à domicile contre l'AC Milan. Il reste aussi le facteur Victor Osimhen, buteur à 15 reprises en Serie A que l'on annonce touché physiquement, sans que cela ne soit trop grave. Les Partenopei auront deux prochains matchs périlleux à la Fiorentina et chez la Roma, avant de conclure sur des équipes de seconde partie de tableau.

L'Inter et l'avantage du calendrier (3e, 63 points, un match en moins)

Les Nerazzurri se sont complètement relancés le week-end dernier en allant gagner sur la pelouse du Juventus Stadium, éliminant (ou presque) au passage la Vieille Dame dans la course au titre. La mauvaise période à cheval entre janvier et février semble passée, même si le duo Dzeko-Martinez tire toujours la langue. Reste que le champion en titre possède sans doute le meilleur calendrier par rapport à ses concurrents, et une différence de buts supérieure. Il faudra certes aller sur les terrains de l'Hellas et de la Roma mais les autres adversaires sont dans la seconde moitié du classement et surtout, il reste un match en retard à jouer à Bologne.

Et la Juve dans tout ça (4e, 59 points) ?

Jamais à la lutte pour la course au titre depuis le début de la saison, les Turinois ont cru en leur retour. Invaincus en Serie A depuis novembre et relancés avec l'arrivée de Vlahovic cet hiver, ils ont vu leurs derniers espoirs se disperser contre l'Inter dimanche. Reste à assurer un ticket en Ligue des Champions en préservant cette 4e place, un objectif tout à fait dans les cordes car seuls Sassuolo et la Lazio sont ses prochains adversaires du top 10, alors que la Roma, le plus proche concurrent, devra jouer contre Naples et l'Inter. Et puis sait-on jamais ? Une ascension sur le podium n'est pas à exclure non plus en cas de faux pas d'une des équipes de devant.