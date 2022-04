L'attaque de l'AC Milan ne répond plus

La suite après cette publicité

Ce matin, l'AC Milan s'est réveillé et a vu son nom en haut du classement de la Serie A. De quoi avoir le sourire mais la question que tout le monde se pose en Italie est : «pour combien de temps ? » L'avance des Rossoneri fond comme neige au soleil. Il n'y a plus qu'un petit point sur Naples. La victoire dans le derby face à l'Inter semble loin maintenant et le nul concédé contre Bologne (0-0) à San Siro ce lundi en clôture de la 31e journée matérialise le gros problème des Lombards depuis plus d'un mois. Ils ne parviennent plus à marquer.

Hier, malgré 33 tirs dont 7 cadrés, les Milanais n'ont pas réussi à tromper la défense des Rossoblù. Il aurait fallu pour cela être plus calme, plus réfléchi dans les 30 derniers mètres, se montrer moins maladroit mais ni Giroud et ni Messias, qui ont débuté dans le onze, n'y sont parvenus, pas plus que les entrants Ibrahimovic ou encore Rebic. Le mal est très profond comme vient le rappeler cette terrible statistique publiée dans la Gazzetta dello Sport ce mardi matin.

Une terrible inefficacité offensive

Sur les six derniers matchs toutes compétitions confondues, l'AC Milan n'a marqué que quatre fois en tout de même 103 tentatives. «L'analyse du match est facile, assurait pourtant Pioli après la rencontre. On n'a pas trouvé notre jeu, la lumière, la dernière passe, beaucoup de ballons auraient pu être mieux joués... énumérait avec regret le technicien italien. On s'est retrouvé face à une équipe qui a très bien défendu. Ce genre de match, si on le débloque, tout devient plus facile sinon c'est compliqué.»

Les Milanais ont semblé nerveux également, comme si quelque chose clochait. Le problème est autant d'ordre collectif qu'individuel. Si les 56 buts inscrits depuis le début du championnat n'ont rien d'infamant (4e attaque de Serie A à égalité avec Naples, le Hellas et Sassuolo), aucun grand buteur ne s'est affirmé depuis le début de la saison. Meilleurs réalisateurs de l'AC Milan avec 11 buts chacun (TTC), Olivier Giroud et Rafael Leão n'ont plus marqué dans leur club depuis respectivement le 6 mars et le 25 février.

De mauvais augure pour le sprint final

Pour Ibrahimovic, longtemps blessé il est vrai, il faut carrément remonter au 9 janvier pour revoir son 8e et dernier but de la saison. Les autres joueurs offensifs ne parviennent pas non plus à tirer leur épingle du jeu. Brahim Diaz, Junior Messias et Ante Rebic cumulent 12 buts à eux trois. «La performance était bonne. Il y avait de l'énergie et de la qualité jusqu'aux 20 derniers mètres. Là, il nous a manqué quelque chose; Nous construisons beaucoup mais nous faisons peu. Et il faut être plus efficace dans la surface de réparation», prévenait enfin un Pioli encore optimiste. «Le prochain (match) sera meilleur.» Il n'y aura pas le choix car c'est le premier Scudetto du Milan depuis 2011 qui se joue.