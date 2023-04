Liga : Valence se relance face à Elche dans la course au maintien

Un nouvel espoir pour Valence. Les Merengots ont retrouvé le chemin de la victoire en allant s’imposer ce dimanche sur le terrain de la lanterne rouge Elche (0-2), lors de la 30e journée de Liga. Les Ches prenaient rapidement l’avantage dans cette rencontre avec l’ouverture du score de Samuel Lino (0-1, 19e). Les Blanquinegros doublaient la mise juste avant la mi-temps après un but contre son camp de Gonzalo Verdu (0-2, 42e).

La suite après cette publicité

En seconde période, les hommes de Ruben Baraja ralentissaient le rythme et ne cherchaient pas forcément à enfoncer le clou. Le score entre les deux équipes n’évoluait plus jusqu’au sifflet final. Avec ce succès, Valence met fin à une série de quatre matches sans victoire et remonte à la 18e place, à égalité de points avec le premier non-relégable, Almeria (17e). De son côté, Elche reste bon dernier du championnat espagnol avec 13 points.

À lire

Liga : Valence crie au scandale