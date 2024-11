Atalanta : la machine offensive de Gian Piero Gasperini veut rouler sur l’Europe

Véritable faucheuse surprenante depuis plusieurs années, l’Atalanta Bergame, toujours dirigée par son gourou Gian Piero Gasperini, ne finit plus de briller. Alors que la saison passée a été marquée par une formidable épopée en Ligue Europa où la Dea était parvenue à couper les têtes du Sporting, de Liverpool, de l’Olympique de Marseille et surtout du Bayer Leverkusen en finale pour s’adjuger le titre absolu, les troupes de Lombardie continuent de surfer sur une très bonne forme après un été mouvementé. En effet, la direction bergamasque a réussi à convaincre Gian Piero Gasperini de prolonger son contrat sur le banc de la Dea jusqu’en juin 2026 avec une option pour l’année 2027. Sur le mercato, l’équipe s’est largement renforcée avec les arrivées de Mateo Retegui, Raoul Bellanova, Marco Brescianini, Lazar Samardžić, Ben Godfrey, Juan Cuadrado, Rui Patrício, Nicolò Zaniolo, Odilon Kossounou, tout en activant son option pour Charles De Ketelaere. Hormis Teun Koopmeiners parti à la Juventus (et quelques dégraissages économiques comme les départs d’El Bilal Touré, de Caleb Okoli ou d’Aleksey Miranchuk), l’Atalanta a réussi à conserver la quasi-intégralité de ses cadres avec notamment Ademola Lookman (sur les tablettes du PSG à la fin du marché estival), Éderson, Giorgio Scalvini ou encore Gianluca Scamacca ont tous décidé de ne pas céder aux chants des sirènes.

Toute cette belle troupe est donc repartie sur le champ de bataille avec une franche réussite depuis le début de saison, et ce, malgré les longues absences de Scalvini et Scamacca. Rien ne semble faire chavirer le navire bergamasque. Interrogé sur son adversaire de mardi, Joël Magnin, entraîneur des Young Boys de Berne, a conscience de l’immense tâche qui attend ses troupes : «Les deux sont deux équipes extraordinaires en Italie, l’Atalanta est deuxième, l’Inter est troisième. L’Atalanta marque beaucoup, elle vient de remporter un énorme succès, elle a remporté la Ligue Europa, elle sera un adversaire très fort avec des adversaires individuels forts et en forme. De leur côté, il y aura un terrain synthétique, ce qui est toujours difficile pour les Italiens. C’est un petit avantage pour nous, nous aurions pu l’utiliser contre l’Inter, mais au bout de 30 minutes, on se rend compte que les équipes sont déjà adaptées au synthétique, mais nous avons le public de notre côté», a expliqué l’entraîneur suisse. «Nous devons être très prudents, ils ont changé d’entraîneur et ils font mieux en championnat. Ils l’ont fait. L’Inter est en difficulté en Ligue des Champions et cela en dit déjà long», a tempéré Gian Piero Gasperini. Et en effet, en jetant un coup d’œil aux premiers mois de compétition, l’Atalanta a de quoi effrayer beaucoup de monde en Europe.

Un rouleau compresseur en Italie comme en Europe

En Serie A, l’Atalanta affiche la meilleure attaque du pays avec 34 buts inscrits en 13 journées jouées. L’attaquant italien, Matteo Retegui, est d’ailleurs le meilleur buteur du championnat avec 12 réalisations depuis le début de saison, soit trois unités de plus que Marcus Thuram et Moise Kean. Son coéquipier offensif, Ademola Lookman, continue d’aligner les grandes performances avec 7 buts marqués et 4 passes décisives. Pour alimenter ce duo, l’international belge, Charles De Ketelaere, est redoutable avec 5 passes décisives délivrées, ce qui fait de lui le 2ème meilleur passeur de Serie A. Face au club suisse mardi, les troupes de Gasperini comptent bien appuyer où ça fait mal puisque la défense des Young Boys traverse, qui plus est, une crise totale, à tel point que le staff de Joël Magnin a dû demander des renforts provenant des équipes jeunes. En championnat de Suisse, les YB Berne ont encaissé un total alarmant de 24 buts en 15 matchs disputés : «Les résultats parlent d’eux-mêmes, même la performance. Pensons maintenant à la Ligue des Champions, c’est un match qui peut être décisif en termes de qualification. Ce sera quand même un match difficile, tant à cause des conditions du terrain qui a mis l’Inter en difficulté», a expliqué Gasperini en conférence de presse ce weekend. Pour rappel, l’Atalanta est 2ème de Serie A derrière le Napoli. En Ligue des Champions, la force de la Dea est d’avoir réussi à améliorer encore plus solidement sa défense : «Nous sommes dans un moment très favorable mais c’est une autre compétition et nous voulons continuer sur le bon chemin que nous avons commencé», a précisé l’entraîneur de 66 ans. Après quatre journées, les Bergamasques sont, certes, toujours invaincus avec 2 victoires et 2 nuls mais le plus impressionnant est qu’ils n’aient toujours pas encaissé le moindre but.

«Nous savons que ce match sera presque décisif pour notre qualification et notre avenir dans la compétition. Turnover ? Cela n’a aucun sens de reposer les meilleurs joueurs s’ils sont en forme, ceux qui sont meilleurs, nous devons les envoyer sur le terrain. Mes joueurs sont la plus grande source d’idées, qui me viennent en fonction de leurs caractéristiques. Disons que jouer aux coupes a été une source d’expérience parce qu’on se rapproche de différentes cultures du football», a poursuivi Gasperini. Après un match nul contre Arsenal à domicile (0-0) et une victoire face au Shakhtar Donetsk (0-3), l’Atalanta a verrouillé un deuxième score vierge contre le Celtic Glasgow (0-0) puis un autre succès cette fois-ci face à Stuttgart (0-2). La rencontre contre les Young Boys de Berne ce mardi en Suisse pourrait bien offrir une place assurée au tour suivant (barragiste minimum), alors que l’Atalanta est toujours dans la course pour figurer dans le Top 8 synonyme de ticket pour les 8es de finale directement. Au calendrier, après les Young Boys, il restera de belles affiches face au Real Madrid en Italie et au FC Barcelone en Catalogne, mais aussi la réception de Sturm Graz. De quoi bien finir le travail. La Déesse vole et ne devrait pas s’arrêter de le faire. Gasperini ne laisse rien derrière lui cette année, il est ambitieux et courageux. Les opposants sont prévenus.