Angleterre : un joueur de Premier League suspecté de viol et séquestration ?

Nouvelle affaire de moeurs dans le football. Un joueur du championnat anglais serait suspecté d'avoir commis des faits graves. Selon les informations de la presse anglaise, et plus particulièrement du DailyStar, un joueur de Premier League a été arrêté ce mercredi pour suspicion de viol et séquestration.

Des faits qui se seraient déroulés au domicile du joueur, le mois dernier. Le média anglais s’appuie sur une confirmation de la police britannique, mais l’identité du joueur n’a pas été révélée. Le joueur en question aurait été relâché en attendant d’autres éléments potentiels à rajouter à l’enquête.