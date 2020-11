Ligue 1 : l'OL s'en sort bien et tient tête au LOSC

A l'occasion de la neuvième journée de Ligue 1, le LOSC recevait l'Olympique Lyonnais au stade Pierre-Mauroy. Auteur de deux nuls consécutifs (face à Nice 1-1 et au Celtic 2-2 en Ligue Europa), les Dogues pouvaient recoller au PSG en cas de victoire ce soir. De son côté, l'OL étincelant dimanche dernier face à Monaco (4-1), visaient un troisième succès consécutif qui le rapprocherait du podium. Christophe Galtier alignait un 4-2-3-1 avec le seul Burak Yilmaz. Rudi Garcia s'appuyait sur le 4-3-3 victorieux face à l'ASM. Il fallait attendre le quart d'heure de jeu pour entrevoir la première opportunité lilloise du match. Bamba bien lancé par Reinildo butait sur Lopes (16e). Trois minutes plus tard, Aouar lançait seul Toko Ekambi qui perdait son duel face à Maignan (19e).

Un tournant dans ce match puisque quasiment dans la foulée, les Dogues ouvraient le score par Bamba d'une belle frappe enroulée (1-0, 23e). Trois minutes plus tard, Yilmaz d'une lourde frappe obligeait Lopes à s'employer (26 ans). Juste avant la pause, l'OL revenait dans le coup. Suite à une belle transversale de Mendes, Aouar dans la surface voyait sa frappe déviée par Celik surprendre Maignan (1-1, 41e). Les choses se compliquaient au retour des vestiaires pour les hommes de Garcia avec l'expulsion de Marcelo (50e). Dix minutes plus tard, Lopes sauvait les siens sur une superbe frappe de Bamba (60e). Avec ce résultat nul, Lille ratait le coche et restait à deux longueurs du PSG au classement.

