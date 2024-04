Barça-PSG : la réponse cash de Koundé à Gündogan

Certains joueurs du FC Barcelone l’avaient mauvaise après l’élimination des Blaugranas face au PSG en quart de finale de Ligue des Champions. Parmi eux, Ilkay Gündogan n’avait pas hésité à critiquer Ronald Araujo, coupable d’avoir pris bêtement un carton rouge. «Je suis déçu, très déçu. C’était entre nos mains et nous l’avons donné au PSG. Nous le leur avons donné de la manière la plus simple. Araujo ? C’est difficile à dire… Mais dans ces moments cruciaux, il faut être bien sûr quand on intervient, quand on va chercher le ballon, je ne sais pas s’il touche le ballon ou pas… Mais je préfère encaisser un but ou même accorder un un contre un. Je ne sais pas s’il a touché le ballon ou non. Mais je préfère donner au gardien la possibilité de l’arrêter, voire de lui donner le but franchement »

Un tacle appuyé à l’encontre du défenseur auquel a répondu indirectement Jules Koundé dont le message posté sur son compte Instagram a été interprété par les médias espagnols comme une réponse franche aux propos de Gündogan. «Immense déception de ne pas se qualifier pour les demi-finales alors que nous avions tout pour le faire. Au fait, nous gagnons en équipe et perdons en équipe, toujours. Il est temps de se remettre et de se préparer pour le Clasico de ce dimanche. Merci pour le soutien, culers»