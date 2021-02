Serie A : Naples remporte le derby face à Benevento

Derby italien ce dimanche après-midi à l’occasion de la 24ème journée de Serie A. Benevento reste en Campanie pour affronter son voisin, Naples au stade Diego Armando Maradona. Les Napolitains, 7ème avant la rencontre devaient se reprendre en championnat après la gifle concédée par l’Atalanta la semaine dernière (défaite 4-2).

À la 34ème minute de jeu, Mertens ouvrait le score et permettait à ses coéquipiers de rentrer au vestiaire avec l’avantage. En seconde période, Politano venait doubler la marque à la 66ème minute de jeu. 2-0 pour Naples. Seul point noir de la soirée, l'exclusion de Koulibaly à la 81ème minute de jeu. Le score en restait finalement là et les hommes de Gennaro Gattuso faisaient la bonne opération du soir repassant devant la Lazio au classement à la 6ème place, en attendant le match entre Milan et la Roma. La Sorcière restait 16ème et ne sortait pas de sa mauvaise série de 7 matchs sans victoire.

