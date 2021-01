Nantes - Rennes : la première composition de Raymond Domenech

La 18e journée de Ligue 1 se tient ce mercredi et cinq matches vont avoir lieu à partir de 19h, dont ce FC Nantes-Stade Rennais. Au Stade de la Beaujoire, Raymond Domenech va connaître sa première en tant qu'entraîneur des Canaris, lui qui a été nommé coach du FCN le 26 décembre. Et pour son premier XI, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France a tranché.

La feuille de match officielle du derby #FCNSRFC pic.twitter.com/KFo3GyUexO — Matthieu Margueritte (@MattMargueritte) January 6, 2021

Raymond Domenech part sur un 4-4-2 avec Blas et Louza sur les ailes. Devant, le duo Kolo Muani-Coulibaly tentera de mettre à mal la défense rennaise. En face, Julien Stéphan aligne un 4-3-3 avec son trio Doku-Hunou-Terrier aux avant-postes et les titularisations de Grenier et Salin.

La composition nantaise : Lafont – Corchia, Girotto, Pallois, Traoré – Blas, Touré, Abeid, Louza – Kolo Muani, Coulibaly

Le XI rennais : Salin - Traoré, Da Silva, Aguerd, Truffert - Nzonzi, Grenier, Bourigeaud - Doku, Hunou, Terrier