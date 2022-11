Youth League : l'OM termine sur un échec contre Tottenham

Si l'équipe senior a encore l'opportunité de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions - une victoire face aux Spurs au Vélodrome ce soir suffit - les U19 eux étaient condamnés depuis longtemps en Youth League. Avec deux nuls et trois défaites, les jeunes pousses phocéennes ont clairement déçu dans ce groupe D. Et ils terminaient cette aventure face à Tottenham cet après-midi, à la maison.

La suite après cette publicité

Un sixième match de poules qui s'est conclu sur une nouvelle triste défaite face aux Londoniens, sur le score de 3-1. Aylan Benyahia-Tani a inscrit le premier but marseillais (13e), alors que Mundle avait donné l'avantage aux siens dès la deuxième minute. Devine (32e) et Ajayi (66e) ont inscrit les deux autres réalisations des Spurs, puis Lafont a réduit l'écart (90e). L'OM termine donc dernier du groupe avec deux petits poins. On espère un meilleur sort pour les troupes d'Igor Tudor ce soir !

Retrouvez le classement des poules de la Youth League ici.