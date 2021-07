OM : Jorge Sampaoli veut recruter Hatem Ben Arfa !

La suite après cette publicité

Nul ne sait si la mayonnaise va prendre, mais une chose est sûre : on ne pourra pas reprocher à Pablo Longoria et à l’Olympique de Marseille de ne pas avoir été sur tous les fronts durant ce mercato estival 2021. Après avoir annoncé les arrivées de Gerson, Leonardo Balerdi, Konrad de la Fuente, Cengiz Ünder et de Mattéo Guendouzi, le club phocéen devrait officialiser d’ici demain celle du gardien espagnol Pau Lopez.

Et visiblement, le bal des recrues n’est toujours pas terminé à l’OM, alors que le club de Frank McCourt doit tout de même dégraisser. Mais cette fois, ce n’est pas Pablo Longoria qui est aux manettes. En effet, L’Équipe révèle que Jorge Sampaoli veut recruter Hatem Ben Arfa ! Âgé de 34 ans, l’attaquant français sort d’une saison compliquée avec les Girondins de Bordeaux.

HBA de retour à l’OM 10 ans après ?

Placé sur un piédestal par Jean-Louis Gasset, HBA s’est ensuite mis le vestiaire et le coach des Marine-et-Blanc à dos. Non prolongé après avoir bouclé un exercice mitigé (2 buts, 5 passes décisives en 24 matches de Ligue 1), le natif de Clamart n’a logiquement pas été conservé. Dix ans après avoir quitté l’OM pour tenter l’aventure à Newcastle, Ben Arfa fera-t-il son retour sur la Canebière ?

Le quotidien sportif nous apprend que Sampaoli a déjà eu un premier contact direct avec le joueur il y a deux semaines. Le but de l’Argentin : prendre la température auprès de HBA. Déjà intéressé par les services de l’ex-Bordelais lorsqu’il officiait à Séville, Sampaoli avait été devancé au dernier moment par le PSG. Si Ben Arfa possède l’avantage d’être libre de tout contrat, Sampaoli va toutefois devoir convaincre Longoria.