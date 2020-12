Massimiliano Allegri lance un appel à la Premier League

Un entraîneur au chômage. Depuis son départ de la Juventus à l'été 2019, Massimiliano Allegri est désespérément à la recherche d'un endroit où rebondir. Sauf qu'aucun club ne semble disposé à lui offrir un banc, cette saison ou pour la suivante. Mais le technicien transalpin reste à l'affût et rêve de découvrir le championnat anglais.

Dans une interview au Times, il a même lancé un appel à la Premier League : « je voudrais connaître l'expérience de la Premier League. En Italie, j'étais à Milan pendant quatre ans. Cinq ans à la Juventus. Maintenant, je m'attends à travailler à nouveau en Italie ou en Angleterre. Pour moi, le football anglais s'améliore maintenant parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs étrangers. Il y a plus de tactiques qu'il y a dix ans. L'Angleterre est désormais plus sophistiquée et plus tactique, mais respecte également la tradition du football anglais ».